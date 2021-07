Marta Xargay anuncia su retirada definitiva

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Marta Xargay anunció este jueves su retirada definitiva del baloncesto, un año después de un primer parón temporal, "una decisión rotunda" complicada que una vez tomada lo hace con la ilusión con la que compitió al máximo nivel.

"Hoy quiero trasladaros, de una forma muy cercana y personal, pero sobre todo muy positiva y gratificante, mi decisión de poner punto y final a mi trayectoria como jugadora profesional de baloncesto", dijo la catalana a través de un comunicado en Twitter.

Tras dos décadas de basket, Xargay terminó lo que dejó en suspenso a finales de mayo de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, tras rescindir su contrato con el Uni Girona para tomarse un tiempo de descanso antes de poder "seguir creciendo". A nivel de clubes, ganó una Euroliga y 2 Ligas, entre otros títulos, tras su paso por Girona, Salamanca, Praga y Dynamo Kursk.

Sin embargo, algo más de un año después, la decisión es "rotunda" y definitiva tras "coger aire" y escucharse a sí misma. "El baloncesto me ha dado mucho, me ha llenado de vida. Pero no es oro todo lo que reluce. De puertas adentro el nivel de sacrificio y exigencia mental y físico es mayúsculo", dice.

"Conseguir un equilibrio entre estos dos mundos para mí ha sido una de las competiciones más complicadas. Pero todo lo positivo que me llevo sobrepasa con creces todos los límites", añade, con agradecimientos y una foto vestida con la selección, con la que fue tres veces campeona de Europa.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) se hizo eco de la retirada de una Xargay con 147 partidos con España, 1.356 puntos y 7 medallas. "Gracias por todos los años que has dedicado a este deporte y por haberlo hecho más grande. Las puertas de esta Federación siempre estarán abiertas", escribió el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa.