Más de un millón de personas asistirán a eventos del Roig Arena en el próximo año

Más de un millón de personas asistirán a eventos del Roig Arena en su primer año.

En el primer día de su apertura, el recinto, en el que Juan Roig ha invertido 400 millones, ha vendido el 75% de sus entradas de eventos

VALENCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El recinto multiusos Roig Arena de Valencia, en el que el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha invertido 400 millones de euros, inició este lunes su actividad y acogerá este sábado su primer concierto, 'Bravo, Nino', y más de un millón de personas en los eventos deportivos, corporativos y de entretenimiento hasta septiembre de 2026.

En el próximo año, el Roig Arena ya tiene cerrados 70 eventos corporativos, 70 conciertos y eventos de entretenimiento, y cerca de 60 partidos del Valencia Basket masculino y femenino, junto a la Copa del Rey de baloncesto, que se disputará en 2026 y 2027 en la capital del Turia.

El recinto, diseñado por los estudios de arquitectura HOK y ERRE y cuyas obras se han extendido entre 2020 y 2025, cuenta con distintas configuraciones para acoger eventos: desde la pista central, con un máximo de 20.000 espectadores en modo concierto y de 15.600 en el de baloncesto, hasta el Auditorio, con un aforo máximo de 2.000 personas, pasando por diferentes salas de distinto tamaño preparadas para acoger eventos de menor envergadura.

La inversión definitiva en el Roig Arena ha sido de 400 millones de euros, sufragados íntegramente por Juan Roig con su patrimonio personal. "Desde su inicio ha sido un proyecto vivo, que ha ido evolucionando y mejorando con el paso del tiempo; es una inversión responsable, a la altura de lo que la ciudad merece", destacó el director general del Roig Arena, Víctor Sendra.

Dentro de este presupuesto, se incluyen varias actuaciones del 'Proyecto Ciudad' del Roig Arena, que tiene el objetivo de mejorar las dotaciones del distrito de Quatre Carreres y de Valencia como el Colegio Público Les Arts, ya en funcionamiento, con un coste de 8 millones de euros; un parking público, abierto hace un año, 20 millones de euros; y la urbanización y ajardinamiento de más de 40.000 metros cuadrados, donde se enclava el Parque de la Afición del Valencia Basket, con 7 millones de euros.

"El Roig Arena es una inversión de Juan Roig para Valencia, la Comunidad Valenciana y España; de la cual se siente muy orgulloso, al igual que nosotros de que lo haga y que toda la Sociedad se pueda beneficiar de ello. A partir de ahora, el recinto tiene que ser sostenible por sí mismo, generando más ingresos que gastos con un modelo de negocio que lo respalde", aseguró Víctor Sendra.

GRAN ACOGIDA DE LOS CONCIERTOS

En el plano musical y de entretenimiento, el ritmo de venta de los 60 eventos en comercialización es muy positivo. En el día de apertura de puertas, el Roig Arena ya ha vendido el 75% de sus entradas de estos eventos, con 14 entradas agotadas: 'Bravo, Nino'; Camilo; Manuel Carrasco, dos conciertos de Joaquín Sabina; Los40 Music Awards; Anuel AA; The Waterboys; The Chicken; La M.O.D.A.; Delaossa; Fito & Fitipaldis; Hans Zimmer y Dani Martín.

"Los datos confirman que Valencia vende, que es una ciudad a tener muy en cuenta para las giras de grupos y artistas internacionales. Además, las cerca de 600.000 personas que van a poder a disfrutar de la música en el Roig Arena van a impactar positivamente en la economía de la ciudad", explicó Víctor Sendra.

IMPACTO DE MÁS DE 150 MILLONES DE EUROS

Se estima que, al menos, el Roig Arena impactará en más de 150 millones de euros en la economía valenciana hasta septiembre de 2026, una cifra que se focaliza en el público de fuera de Valencia que se desplazará a los eventos musicales y de entretenimiento y que no suma el turismo de negocios (eventos de empresa y congresos) y el generado por los partidos del Valencia Basket.

Por otro lado, el Roig Arena abrió este lunes el restaurante Poble Nou, Ultramarinos Roig y El Mercat de Roig Arena, gastromarket donde se ubican Hundred Burgers; La Mesedora; Adicto y Adicta; Per Me; Xé Chicken, Dich? y Maverick's.

La mayor parte de la restauración del recinto se gestiona de la mano del chef Miguel Martí, al frente de la cocina central, Poble Nou y Ultramarinos Roig.

"Valencia cuenta a partir de hoy con un recinto preparado para acoger cualquier tipo de evento en cubierto, tanto de carácter nacional como internacional, ofreciendo el mejor equipamiento y los mejores servicios para el cliente o el promotor y para el público", finalizó el director general del Roig Arena.