Matt Costello deja Valencia Basket tras dos temporadas

Archivo - El ala-pívot Matthew Costello, en el Valencia Basket ante el Panathinaikos en la Euroliga 2025-26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot norteamericano con pasaporte de Costa de Marfil Matt Costello finalizó este domingo su etapa de dos temporadas en el Valencia Basket tras la finalización de su contrato, según informó la entidad 'taronja' en un comunicado.

"Queda desvinculado de nuestro club tras tener una importante contribución en la consecución de los títulos de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa", destacó el Valencia Basket sobre un Costello que en la temporada 2025-26 participó en 82 partidos con un promedio de 6,6 puntos -34,4% en triples- y 3,9 rebotes.

El ala-pívot llegó a Valencia procedente del Baskonia en el verano de 2024 y ha disputado un total de 147 partidos con la camiseta 'taronja'. En su primera temporada, la 2024-25, tuvo su mejor rendimiento compaginando la Liga Endesa con la EuroCup con unos números de 9,8 puntos con un 37,7% en triples y un 70,1% en tiros de dos y 5,1 rebotes.

El club 'taronja' agradeció en su comunicado "la profesionalidad, el trabajo y el compromiso" de Matt Costello, y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal".