El Meins Avenida ficha "poderío bajo los aros" con Cheridene Green

Archivo - Cheridene Green, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Sven Beyrich - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Meins Avenida ha fichado para el próximo curso a la baloncestista británica Cheridene Green, ala-pívot de 30 años y 1,91 metros de altura, "aportando su experiencia internacional y poderío bajo los aros" tras haber pasado "muchas temporadas compitiendo al máximo nivel en Europa".

Así lo indicó este jueves el propio club salmantino en su página web. "Cuenta con muchas temporadas compitiendo al máximo nivel en Europa, con dos años en Euroliga en el DVTK Miskolc, enfrentándose a nuestro equipo, y firmando más de 10 puntos y 7 rebotes de media", añadió el comunicado.

"En la pasada temporada, Green jugó en Israel, con el Elitzur Ramla, participando en la Eurocup, con 9 puntos y 5 rebotes de media por encuentro en poco más de 22 minutos en pista", apuntó el Avenida sobre el reciente currículum de su nueva incorporación para el curso 2026-27.

Luego subrayó que es "habitual en la selección británica, donde promedia en la clasificación para el próximo Eurobasket más de 11 puntos por partido" y que ahora mismo "compite con Gran Bretaña en 3x3, y representará a Inglaterra este verano en los Juegos de la Commonwealth".

"Es una interior con fortaleza en 'pintura' para sellar y ganar la posición bajo los tableros. Gran capacidad para pelear por el rebote y amenaza desde media distancia para aportar conocimiento del juego por primera vez en la LF Endesa", señaló el Avenida en su texto de prensa.

Raquel Romo, directora deportiva del conjunto charro, definió a Green como "una jugadora con gran impacto en la 'pintura' tanto defensiva como ofensivamente y rebote". "Sin duda, se trata de uno de los perfiles que buscábamos para cubrir las necesidades del interior", dijo al respecto.

Además, destacó que "su ambición por competir en la LF Endesa la ha llevado a unirse a este proyecto", donde les "aportará su experiencia al más alto nivel" y, según concluyó Romo, ya les "ha transmitido mucha energía positiva y ganas de demostrar carácter competitivo".