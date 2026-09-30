El Meins Avenida rescinde el contrato de Chloe Williams

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Meins Avenida ha rescindido este miércoles el contrato de la pívot estadounidense Chloe Williams, de 22 años y 1,91 metros de altura, tan solo seis días después de haberla fichado, "acogiéndose a una cláusula" que "permitía" al club de Salamanca "la finalización de esta vinculación".

"Chloe Williams no formará finalmente parte de la primera plantilla del equipo salmantino para la campaña 2026-27. El club ha decidido rescindir el contrato de la estadounidense acogiéndose a una cláusula presente en el mismo que permitía la finalización de esta vinculación durante las primeras semanas de duración", indicó en su nota de prensa.

"La decisión responde a razones deportivas, ante la necesidad de un rendimiento inmediato en el equipo. Agradecemos a Chloe su predisposición para unirse a nuestro club y le deseamos la mayor de las suertes profesional y personalmente", subrayó el CB Avenida.

Por último, el Avenida informó en su comunicado de que "se encuentra ya buscando una jugadora interior para completar la plantilla, sabiendo de la dificultad que presenta el mercado de fichajes actual".