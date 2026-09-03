Miguel Méndez: "Cada partido en el Mundial va a ser una guerra"

Miguel Méndez atiende a los medios de comunicación tras un entrenamiento de la selección - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, dejó claro que aunque el choque ante Alemania con el que abren el Mundial de Berlín de este viernes es "muy difícil", pidió "no dar por descontado" en un torneo donde "cada partido va a ser una guerra" y que deben tomar "como muy largo" y con el objetivo de jugar hasta el último día.
"Yo no daría nada por descontado porque yo creo que cada partido va a ser una guerra y yo entiendo que estos son tópicos que decimos, pero creo que va a ser así, esto es un Mundial y seguramente el partido Ante Alemania es muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y, por mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es algo más plácido por jugar con ese apoyo del público y habrá que hacer un extra de esfuerzo y mantenerlo durante el campeonato", señaló Méndez en declaraciones facilitadas por la FEB.
El gallego no quiso atreverse a calificar a Alemania con su principal y más complicado rival del grupo porque Japón le parece "un muy buen equipo y un equipo muy interesante" y ante Mali tendrán que jugar "con 18 horas de diferencia" respecto al debut y contará con una "jugadora estrella y que es MVP todas las semanas" en la LF Endesa como Sika Koné.
"Nosotros nos tomamos el campeonato como muy largo. Queremos estar aquí hasta el día 13 y competir el día 13 en el mejor horario posible. Por lo tanto, el campeonato va a ser largo y estamos preparados para jugar cualquier tipo de baloncesto y para luchar y bajar al barro si hace falta o para jugar brillante si hace falta también", advirtió.
Antes del debut, están "expectantes". "No quiero decir nerviosos, ni ansiosos, ni chisposos, pero si no pasa algo por dentro antes de una cita así es que todos tenemos que retirarnos, desde el más viejo, que soy yo seguro, hasta la más joven", remarcó el seleccionador.
"Yo creo que esto es algo especial y que no tenemos que dar por descontado que vamos a estar en cada campeonato, en cada verano. Ni el primer entrenador, ni hasta la jugadora más joven tiene que tener claro que el año que viene va a estar aquí. Tenemos que disfrutar día a día, tenemos que estar muy agradecidos y muy satisfechos del trabajo que hemos hecho para llegar hasta aquí, de la formación de este equipo y disfrutar y competir cada partido", sentenció.
CONDE: "VA A SER UN GRUPO COMPLICADO"
Por su parte, la alero María Conde se mostró "muy feliz" por estar de vuelta con la selección. "Para mí siempre es el equipo en el que espero, quiero estar, el que siempre me saca una sonrisa cada vez que Miguel (Méndez) me llama y me dice que me convoca", indicó. "Y luego por volver a estar jugando una competición oficial y un Mundial, que es mi primera vez, igual que el de muchas del equipo", añadió.
"Creo que van a ser todos los partidos complicados y evidentemente jugar contra el anfitrión el primer día no es lo ideal, pero es lo que nos ha tocado y por lo tanto nos preparamos para ello. Luego creo que no hay que hacer de menos ni a Mali ni a Japón porque van a ser partidos muy duros, el de Mali jugando con muy poco tiempo de descanso y el de Japón que es un equipo que ya sabemos que juegan de una forma distinta y por lo tanto hay que adaptarse rápido, así que va a ser un grupo complicado", puntualizó la madrileña.
El choque ante Alemania estará marcado por el físico del rival. "Creo que es un poco leer lo que nos vaya dando el juego. Sí que son jugadoras muy grandes, pero también nosotras tenemos mucho juego interior y muchas jugadoras muy rápidas desde fuera, así que no hay que tener miedo y si nos cambian las interiores, si nos juegan grandes desde arriba, atacar, ir al aro y a partir de ahí generar ventajas", sostuvo.