Miguel Méndez: "Nuestro equipo juega con mucha alma y disfrutan juntas"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez - FIBA

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, valoró la buena versión de su equipo, que demostró que "juega con mucha alma" y disfrutando, y haber podido repartir minutos en la clara victoria (99-50) contra Nueva Zelanda este miércoles en el inicio del Premundial.

"Tenemos un equipo muy parecido al que jugó el pasado Europeo y esto nos ayuda a pesar de tener solamente dos entrenamientos. En España se juega la mejor liga de Europa, 16 equipos, una liga muy competida y las chicas tuvieron jornada el día 6, nos pudimos juntar el día 7, viajamos el día 9", dijo en rueda de prensa.

Méndez recordó el poco tiempo para preparar la cita que se está disputando en San Juan de Puerto Rico. "Pero yo creo que nos hemos ayudado de que el grupo está con una gran química, les gusta jugar juntas y esta es la parte importante. Nuestro juega equipo con mucha alma, disfrutan jugando juntas. Esto ayuda a pesar de que tácticamente el equipo no está lo enlazado que nos gustaría. Creo que iremos creciendo a lo largo del campeonato y cada vez jugando un poco mejor", afirmó.

Por otro lado, el técnico gallego fue preguntado por los distintos momentos del encuentro, hasta que España rompió el partido en el tercer cuarto. "Los partidos duran 40 minutos y hay que empezarlos, continuarlos y acabarlos. En general estoy contento con la aportación de las jugadoras. Creo que salieron muy concentradas. Es verdad que fallamos algún tiro fácil en los primeros dos o tres minutos, pero enseguida nos enganchamos bien al partido", dijo.

"Nuestra defensa dominó el partido; nuestra solidez defensiva, nuestras ayudas defensivas, nuestro rebote y compartimos muy bien el balón en ataque buscando diferentes opciones. Creo que somos un equipo que jugamos mucho a partir del pase y que buscamos nuestros mejores focos y nuestras mejores bazas, pero compartimos el balón con muchas jugadoras disponibles para anotar", añadió.

"Ese es nuestro juego, ese es nuestro catecismo y nuestra forma de jugar. Y como digo, si no estamos al 100% porque es normal, es el primer partido, nunca es fácil empezar un campeonato, esperamos ajustar diferentes situaciones a lo largo de los próximos días", insistió.

Por otro lado, Méndez valoró la importancia de tener una buena liga y jugadoras protagonistas en sus equipos. "No tengo ninguna duda que la Liga española es, no sé en el mundo, pero en Europa seguro. Es una liga muy, muy competitiva, con 16 equipos. La mayoría de las ligas en Europa están formadas por 10, 12 equipos, alguna de 14. La nuestra es muy competitiva. Los equipos grandes sufren en todas las canchas para poder ganar y yo creo que esta es la base que da mucha experiencia a nuestras jugadoras", explicó.

"Tenemos algunas jugadoras jóvenes en el equipo, pero jugadoras muy competitivas gracias a que en sus clubes son primeras espadas. Son jugadoras con mucha responsabilidad y que disfrutan muchos minutos de calidad, y esto les ayuda a la hora a la hora de jugar. Tenemos plena confianza en jugadoras jóvenes que tenemos en el equipo porque nos están haciendo muy bien y nos están ayudando a crear un equipo que pueda competir al máximo nivel en los siguientes campeonatos internacionales", terminó, destacando la falta de rotación de Nueva Zelanda comparado con España.