Miguel Méndez: "El equipo está en plena revolución"

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Martínez Méndez, afirmó que el equipo está "en plena revolución" tras su llegada para relevar a 7-8 jugadoras "importantes" y -a la vez- "no perder capacidad competitiva peleando por las medallas" en cada campeonato.

"Tratamos de renovar el equipo, construir un nuevo equipo que pueda durar años, una base de jugadoras que puedan darnos otro ciclo exitoso", dijo Méndez en una entrevista a la Federación Española de Baloncesto (FEB). "Trato de ayudar a mis jugadoras a ser mejores, es algo que nos empuja a todos los entrenadores", añadió.

"El equipo está en plena revolución. Siempre hay una renovación de una forma paulatina y van entrando jugadoras, pero la renovación se tiene que hacer respecto a las 7-8 jugadoras importantes del equipo. Las primeras rotaciones están cambiándose", explicó Méndez sin perder la mirada en las medallas.

"Queremos estar en la lucha por las medallas, es lo que buscamos. Al mismo tiempo que vamos cambiando el equipo y dando oportunidad a las más jóvenes, no queremos perder competitividad. Queremos seguir peleando por lo máximo y estar lo más arriba posible. Queremos cumplir las expectativas en las grandes citas", aseveró.

Preguntado por su 'librillo' lo tuvo bien claro. "Mi estilo es un estilo español. Quiero decir, que soy de formación española, he mamado el trabajo en clubes y en selecciones de formación y es un estilo común a los equipos nacionales. Tenemos el físico que tenemos pero también tenemos talento y tenemos que tratar de coger los puntos fuertes", señaló.

"Queremos colectivizar el juego, jugar más a partir de los pases que del bote y tratar de dar oportunidades a todas las jugadoras. En cada momento del partido hay oportunidades para desarrollar su juego, esto es algo que no he discutido en mi carrera y ahora tampoco", agregó.

En relación a su fichaje por la selección absoluta femenina, Méndez reconoció que "no" era su "plan". "Cuando Jorge Garbajosa me llama y me pregunta la disponibilidad y para ver esta posibilidad, mi corazón salta y cuando e corazón salta -como mínimo- te exige pasarlo por el cerebro y darle un punto de vista cognitivo a todo. Lo hablé con mi familia, mi mujer y mis hijos, y ellos me animaron mucho a ir adelante. Tuvimos conversaciones con la FEB con sinceridad, tranquilidad y honestidad y estoy muy contento e ilusionado".

Méndez, que "trata" de "ser" él "mismo" con las jugadoras, recordó que lleva 35 años con licencia de entrenador. "Tengo 54 y desde los 19 tengo la primera licencia. Quiero ayudar a mis jugadoras a ser mejores", finalizó el nuevo seleccionador femenino.