Miguel Méndez: "Estamos contentos de tener un verano ocupado con el Eurobasket"

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, dio la "enhorabuena" a todas las jugadoras de la fase de clasificación para el Eurobasket 2025 por asegurar un "verano ocupado" para España, después de superar (45-76) este jueves a Austria en un partido donde probó y vio lo que quería de su equipo.

"Enhorabuena a todas las jugadoras por la clasificación. Contentos por poder estar en un Campeonato de Europa y tener un verano ocupado. Contento por todo, por ver lo que queríamos ver, hemos jugado con dos y hasta tres bases, con los dos cincos, con los dos cuatros", afirmó en declaraciones a los medios de la Federación Española de Baloncesto (FEB), recogidas por Europa Press.

"Hemos ido cambiando cosas defensivas, que nos hemos ajustado bien. Hemos estado un poco irregulares en ataque, pero no es fácil cuando la rotación es a doce jugadoras ya en el primer cuarto. No son cosas usuales. Contento con las debutantes, se han parecido mucho a lo que hacen en sus clubes", añadió.

Méndez destacó los debuts de Elena Buenavida, Txell Alarcón y Ángela Mataix, además del papel de Helena Pueyo, pero reconoció que Austria no fue un gran obstáculo. "Les pido que sean como son en sus clubes aunque el rol no es el mismo. Muy contento con Ángela, Txell, Pueyo, Elena Buenavida, han tenido muy buen trabajo, contra un rival que no es el nivel que esperábamos. Con muchas ganas de que llegue el partido del domingo para ver a estas jóvenes", dijo.

El técnico gallego agradeció además el "esfuerzo" en una convocatoria ya con mucha carga de partidos e insistió en el duelo contra Países Bajos. "Irregularidad ofensiva, son muchas rotaciones y a las jugadoras no les da tiempo a pillar ritmo. Del primer partido contra Austria han cambiando 10 jugadoras. No es fácil con dos entrenamientos. El esfuerzo de las que vienen de jugar doble competición, han llegado con cansancio y han tenido una mentalidad muy fuerte, con compromiso", zanjó desde Viena.