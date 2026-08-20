Miguel Méndez: "Hay jugadoras en muy diferente estado de forma"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez - FEB

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, confesó que tiene "jugadoras en muy diferente estado de forma", pero confió en seguir haciendo una buena preparación del Mundial de dentro de dos semanas con la parada de este viernes y domingo en Tenerife, donde se medirán ante Nigeria y Bélgica.

"Hay jugadoras en muy diferente estado de forma. Tenemos a Elena Buenavida, Mariona Ortiz y María Araújo que se han perdido la primera parte de la preparación por diversos problemas musculares", comentó en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB) desde La Laguna.

"Tenemos a Helena Pueyo que va muy retrasada, porque se perdió el final de Liga, se perdió su posible temporada en la WNBA por un problema en el pie, con mucho dolor. Ha tardado mucho en empezar a moverse. En cambio, otras están ya cerca de un buen momento físico. Tenemos que acoplar a todas porque tenemos dos partidos muy físicos, tenemos que estar a la altura", añadió.

El técnico gallego destacó el nivel de Nigeria, primer rival en el triangular canario. "Es un equipo muy bueno, con gran capacidad física, pero en este caso además con jugadoras muy expertas, jugadoras que les gustan jugar juntas, un baloncesto muy de equipo. Muchas jugadoras que vienen de Estados Unidos, muchas de Europa, es un baloncesto muy reconocible, muy europeo, y agradezco tener estos partidos de nivel porque tenemos que estar muy cerca de nuestro máximo", comentó.

Por otro lado, la capitana Alba Torrens reconoció la emoción de jugar en Tenerife, donde disputaron el Mundial de 2018, y recordó la importancia del camino. "Con la mentalidad de seguir creciendo, seguimos en la preparación, en el camino. En los entrenamientos seguimos el camino y en los partidos lo mismo. Tenemos ganas de competir pero sin perder la mentalidad de seguir creciendo. Nigeria es una selección que está haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Queremos estar preparadas, esperamos un partido duro", dijo.

"Es un pabellón que nos trae unos recuerdos muy bonitos, fue un Mundial en casa, que tuvimos la suerte de poder vivir, y el ambiente fue maravilloso. Fue una parte muy importante, compartirlo con la afición, fue un sueño cumplido que acabó con esa medalla de bronce de mucho valor. Siempre será especial volver aquí", terminó.