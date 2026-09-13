Miguel Méndez: "Llena de orgullo haberlo hecho con equipo joven y un auténtico grupo humano"

El seleccionador nacional de baloncesto femenino Miguel Méndez - FEB

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se mostró "muy contento" con la actuación de su equipo en el Mundial de Berlín en el que se colgaron este domingo la medalla de bronce, y admitió que "llena de orgullo haberlo hecho con un equipo joven y auténtico grupo humano".

"Estoy muy contento con mi equipo, con los partidos, con las jugadoras que no han jugado. Creo que hicimos un buen trabajo durante el torneo, jugamos muy bien al baloncesto", celebró Méndez en rueda de prensa tras el partido.

El gallego recordó que en la FEB no hablan "de futuro ni de pasado". "Hablamos de presente. Tenemos la obligatoriedad de competir, de competir al máximo nivel y tratar de conseguir los mejores resultados posibles en el día en el que estamos, pero es verdad que llena de orgullo haberlo hecho con un equipo joven, que ha sabido equilibrar muy bien los dos estilos de juego", indicó.

"Hemos sabido ser un auténtico grupo humano, más allá de las individualidades que tenemos, que son muchas y buenas. Y hemos superado el tener diferentes estados de forma, diferentes jugadoras que llegan a la competición viniendo de lesiones, jugadoras que llegan tarde porque llegan de otra competición. Han sabido las jugadoras adaptarse, han sabido estar presentes cada vez y estar sumando cada vez. Y creo que somos un grupo muy amplio", añadió.

El técnico no se olvidó de "la gente que se ha quedado en España y podría estar perfectamente aquí", en relación a los descartes realizados de una lista inicial de 21 jugadoras, remarcando "el empujón mental y moral" que supuso para el vestuario la visita antes de la final de una de ellas como Andrea Vilaró.

"Es un detalle que marca lo que somos, lo que es nuestro equipo, no de 12 jugadoras sino de muchos entrenadores, muchos preparadores médicos, que trabajan con estas jugadoras durante el año y muchas jugadoras que podrían estar aquí y que seguro estarán en el futuro", subrayó Méndez.

Este reconoció que le resultaba "difícil" quedarse con un solo momento de este Mundial. "Me quedo con todo lo que es el camino. Es verdad que al llegar aquí, al final hay que culminarlo, dar el último empujón y hay que ganar el partido, pero es que el camino una vez más, igual que el verano pasado, ha sido increíble y el día a día ha sido increíble", remarcó.

"Me quedo con el disfrute que hemos tenido y el estar un mes y medio fuera de casa y encontrarte a gusto en todo momento, en los entrenamientos y fuera de los entrenamientos. Sé que las medallas se quedan aquí colgadas un rato y luego estarán en el trastero, pero las personas y los momentos quedan y soy muy fiel a ese sentimiento", confesó el seleccionador.

El técnico quiso "ponderar una vez más el trabajo que hacen tantos entrenadores en España, tantas federaciones autonómicas, tanta gente trabajando para que la Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-20 y ahora la Absoluta estén en finales y consiguiendo éxito".

"Hay mucha, mucha, mucha gente detrás, tras Iyana (Martín) están los entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera y ahora a nivel profesional somos los afortunados que disfrutamos del último momento. Quiero acordarme de todos ellos, de toda la gente que ha trabajado con estas jugadoras y ponderar el trabajo que se hace desde todos, medios de comunicación incluidos, porque os he visto muy implicados y emocionados con el equipo, así que también un agradecimiento para vosotros", sentenció.