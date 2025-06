Miguel Méndez: "Durante muchos minutos me he divertido mucho"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, se mostró "muy contento" con el debut de España este jueves en el Eurobasket, ya que durante "muchos minutos" se divirtió y vio un baloncesto "muy bonito", aunque después comprobó, como esperaba, que hay muchas cosas a mejorar y hay que hacerlo sobre la marcha.

"Estoy muy contento con mi equipo, es un equipo joven, es un equipo de futuro, y estoy muy contento con el primer partido. No es fácil jugar un primer partido e hicimos un gran baloncesto durante 28 minutos y controlamos el partido en el resto del partido. Tuvimos una buena defensa", dijo en rueda de prensa.

El técnico gallego explicó los detalles del triunfo contra Gran Bretaña, a 24 horas de volver a saltar a la pista para medirse contra la anfitriona Alemania. "Tratamos de ser fieles a nuestro juego, decirles a un equipo que es todo alegría y desparpajo jugando, que tiene que controlar una diferencia, es complicado. Cometimos muchos errores defensivos, y en rebote defensivo hemos sido blandos en algunos momentos, permitimos muchos tiros, eso nos puso un poco nerviosos en ataque. Forma parte del aprendizaje que tenemos que hacer. Cada partido es una guerra", afirmó.

"Gran Bretaña ha tenido la virtud de no soltar el partido, de seguir apretando hasta el final. A pesar de ir 35 puntos abajo ha mantenido a jugadoras importantes en el campo para bajar la diferencia, porque su entrenadora, Anna Montañana, piensa lo mismo que yo, que puede haber victorias y derrotas en este grupo y puede haber dobles empates. Casi todos hubiésemos firmado ganar de 15 puntos", añadió.

Méndez fue preguntado de manera particular por Iyana Martín. "No me gusta hablar de una sola jugadora. Jugamos muy buen partido en general. Iyana es una jugadora muy buena, estamos contentos de trabajar con ella igual que Pueyo, Fam, Buenavida, y las demás. Somos un equipo", apuntó.

"Vamos a descansar, a recuperar algunas jugadoras que tenemos un poco fastidiadas, que nos ha complicado la rotación exterior en la segunda parte. Un problema de espalda de Pueyo, resfriado de Buenavida, los aires acondicionados. A partir de ahí, tenemos al cuerpo técnico que se quedará a ver el partido (de Alemania) y hemos ido preparando el partido antes de llegar aquí. Cenar bien y con una sonrisa, hay alegría en el equipo", añadió sobre Alemania.

"Hemos jugado un baloncesto muy bonito durante mucho tiempo, con mucho reparto de balón, oportunidades para todas, mucha aportación. Muchas jugadoras han tenido toma de decisiones, y durante muchos minutos me he divertido mucho, después tenemos que corregir otras muchas cosas, como esperábamos, no esperaba todo perfecto", terminó.