Miguel Méndez: "El objetivo es formar un equipo con la vista puesta en Los Ángeles 2028"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha comentado este lunes que el objetivo de España en el Eurobasket del próximo verano es "formar un nuevo equipo" pensando en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, porque necesitan que "las nuevas" se "empapen" de la "cultura competitiva" que tiene la selección.

"El objetivo es formar un nuevo equipo con la vista puesta en 2028. Vamos al Eurobasket con la ilusión de competir al máximo de nuestro nivel, pero dándole espacio a todas estas jugadoras jóvenes", afirmó el seleccionador español en la rueda de prensa en la que dio a conocer la lista de jugadoras que viajarán al Eurobasket 2025.

Miguel Méndez señaló que hay "etapas en la competición" que "obligan" a formar "equipos nuevos". "Esto viene marcado por los Juegos Olíompicos, que son la meta y el principio de todo. Es un encargo a años, tenemos que formar un equipo y eso no se forma en dos meses. Necesitamos que las nuevas se empapen en la cultura competitiva de esta camiseta", añadió.

El técnico vigués confesó que ha tenido "problemas" con respecto a la "idea original" a la hora de conformar la lista porque jugadoras como "Laura Quevedo, Megan Gustafson o María Conde", que formarían "el núcleo" de este nuevo grupo "junto a Raquel Carreras y Maite Cazorla" no podrán estar en presentes en el Europeo.

El seleccionador nacional explicó que van "a echar de menos" los minutos en la pista de las bajas porque estaban "para tirar del carro" porque "están en sus mejores años". "La experiencia es haber metido la pata antes, cuando no has tenido un escenario como en el que se van a ver las jugadoras jóvenes, el nivel que nos vamos a encontrar es superior al de las ligas europeas y no sabemos como van a reaccionar las jugadoras en estas situaciones. Pero hay que tener confianza porque tienen todo a nivel mental, físico y talento", agregó.

En cuanto al objetivo del equipo en el torneo, Mendez prefiere ser "un poco cauto". "Es importante tener objetivos, pero no se donde está el objetivo real de este grupo. Nosotros queremos ganar todos los partidos que tenemos, pero el principal objetivo debe ser conseguir clasificar para el próximo mundial", indicó.

"Tenemos mucho potencial en posiciones como la de base, donde Mariona Ortiz es la veterana que he elegido para que ayude a las jóvenes. En el pívot, aún sin Megan, tenemos un grupo de jugadoras potentes. Quizás es en la de alero donde se juntan más bajas. Pero la palabra equipo está por encima de las demás, aunque una cosa es decirlo y otra hacerlo", analizó el técnico español.

Por último, Miguel Méndez tuvo palabras de agradecimiento para las últimas generaciones de la selección, a las que mira "con orgullo" por lo conseguido, aunque recordó que tienen que "dar cabida" a jugadoras de 18 años que "demuestran en sus clubes", pero también a la "experiencia" de jugadoras que sepan "lo duro del camino".

"Alba Torrent es una jugadora que en eso, más allá de su currículum, siempre ha sabido estar como máxima estrella o detrás de otras estrellas. Este último es el rol que ahora va a tener y que le he pedido personalmente para este campeonato", concluyó el seleccionador.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, dijo que afrontan un Eurobasket con el que están "muy motivados". "Tenemos el relevo ya aquí con jugadoras que vienen pisando fuerte y con veteranas que le va a trasmitir lo que es vestir la camiseta de España. Vamos a competir y nunca bajar los brazos y a ver donde llegamos", dijo.