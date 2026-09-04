Miguel Méndez: "Salir fuerte forma parte de nuestro catecismo, esto sí o sí tiene que ir por ahí"

Miguel Méndez, seleccionador español femenino de baloncesto. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha señalado que "forma parte" de su "catecismo" empezar fuerte cada partido de la Copa Mundial de la FIBA 2026 porque su planteamiento "sí o sí tiene que ir por ahí", como lo demostrado este viernes ganando por 83-53 a la selección de Alemania durante la jornada 1 del Grupo A.
"Forma parte de nuestro catecismo, esto sí o sí tiene que ir por ahí. Tenemos que trabajar juntas, tenemos que buscar la mejor opción posible de tiro siempre, da igual que sea la número 4, la número 8, la número 15, pequeña, grande o mediana. Y yo creo que ellas lo llevan a rajatabla, creen en ello, no solo lo cree el entrenador", indicó Méndez en rueda de prensa desde el Uber Arena de Berlín.
Luego repitió que "lo creen ellas" y "es importante". "Hemos tenido un grado de acierto muy importante en la primera parte y esto ha ayudado mucho, no siempre metemos lo que hemos metido hoy porque muchos tiros han venido de buenos ataques, de construir buenas opciones; pero otros han venido en acciones, entre comillas, a juego roto", describió.
"Hemos anotado en segundos finales en ese tipo de momentos, no siempre pasa esto. Pero es verdad que nos hemos apoyado en una gran defensa durante todo el partido, hemos tocado bien sus puntos claves y hemos trabajado muy bien.El segundo quinteto ha trabajado muy muy bien, hemos sido muy superiores al segundo quinteto de ellos y esto demuestra que somos un equipo", apostilló el seleccionador de 'La Familia'.
"Estoy contento con mi equipo. No es fácil para nadie porque todos los equipos han incorporado jugadoras nuevas en los últimos dos o tres días. Intentar integrarlas en el equipo no es sencillo, no es fácil jugar este tipo de partidos. Estoy contento con mi equipo y les encanta jugar juntas. Para mí, eso es la clave para que nuestras jugadoras se adapten rápidamente", aludió a las recién llegadas desde la WNBA.
"Era un partido difícil para nosotros y tratamos de estar listos para cada encuentro. Éste era nuestro inicio, jugábamos contra un muy buen equipo, un equipo con buenas jugadoras y algunas estrellas. Intentamos preparar el partido de la mejor manera posible, pero pensando en mañana, pensando en Japón, pensando que éste es un torneo corto y que cada error tiene un alto precio. Intentamos dar lo mejor de nosotros", subrayó.
Además, Méndez habló de las jóvenes piezas que tiene a su cargo en este equipo. "Gran parte de las jugadoras de estas generaciones tienen confianza en el proyecto, en lo que estamos buscando, en lo que queremos hacer cada día. Hay veces que las cosas salen bien o mal, pero no será por no intentarlo, no será por no presentarse", resumió al respecto.
"Cada partido es diferente y hoy es verdad que no hemos tenido la necesidad de construir constantemente buenos ataques, sino que hemos jugado mucho en transición, mucho en llegada, mucho a juego roto que llamamos, lo cual nuestras jugadoras están muy cómodas jugando a eso", dijo.
"El partido ha sido, así pero estamos preparados para otro tipo de partidos. Me gustaría en algún momento del partido controlar un poquito más la situación de lo que hemos encontrado hoy. Pero bueno, sobre todo el tercero y el último cuarto estamos controlando mucho con nuestro preparador físico el tema de minutos consecutivos", desveló Méndez.
"Raquel por ejemplo viene de jugar muy poquito en Liberty. Le viene bien estar en el campo a pesar de que esté ahora muy cansada. Pero recuperar sensaciones jugando a baloncesto con las pequeñas y jugando un baloncesto reconocible para ella, pues yo creo que le va a venir muy bien y es la que más hemos estirado en el campo", se refirió a Carrera.
"Awa [Fam] viene de jugar más, Megan [Gustafson] viene muy cansada, es la última en llegar y todavía va con un poquito de 'jet lag'. Cada situación es diferente, aquí cada uno tiene su receta y es verdad que no podemos alegrarnos mucho", agregó en su conferencia de prensa.
Por último, Méndez contestó a un periodista sobre el poco tiempo de descanso antes de jugar frente a Mali: "La cena será mucho más tranquila y las horas que nos vamos a pasar pues serán también mucho más tranquilas que si no hubiera habido este resultado, por supuesto".
RAQUEL CARRERA: "ESTOY RODEADA DE GENTE QUE ME AYUDA MUCHO"
"Creo que la clave de nuestro juego ha sido competir los 40 minutos, del minuto 1 al 40. Tenemos 12 jugadoras en nuestro equipo que salen a la cancha y dan el 100% en cada minuto, sin importar el resultado del partido, y esa es nuestra clave", recalcó la propia Raquel Carrera.
"Me he sentido cómoda, pero también es gracias a que estoy rodeada de gente que me ayuda mucho en ese sentido, tanto mis compañeras dentro de la pista como todo el 'staff' que tenemos. Cada vez tenemos esa ayuda constante detrás de 'si es un buen tiro, tíralo' y en defensa 'está bien hacer esto o lo otro'; y yo creo que eso nos ayuda mucho a todas", zanjó Carrera.