Miguel Méndez: "Para tener una muy buena selección tiene que haber mucha exigencia"

Miguel Méndez atiende a los medios tras un entrenamiento de la selección femenina - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, reconoció que el equipo está "muy bien" a una semana de afrontar el Mundial en Alemania, pero "expectante" ante la decisión de dar a conocer sus 12 elegidas, para la que tiene "muchas certezas en la cabeza", aunque celebra que esté viendo la exigencia necesaria para conformar una "muy buena selección" en la que se pueden quedar fuera jugadoras que son "estrellas".

"Estamos en el final de la preparación y espero que el equipo llegue bien, eso espero porque si no muy mal iríamos. Creo que el equipo está muy bien y es verdad que están con la sensación nueva de este año de que vienen jugadoras el fin de semana, de que hay que hacer descartes definitivos y está expectante a todo lo que vaya a pasar en los próximos días", expresó Méndez a los medios tras el entrenamiento en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

En este escenario, la actual subcampeona de Europa jugará sus dos últimos amistosos antes de jugar el Mundial a partir de la semana que viene frente a Mali y China, "muy interesantes" para su equipo y "para tomar muchas notas" sobre todo ante el combinado africano, con el que se cruzará en Alemania, mientras que el asiático, actual subcampeón del mundo, es un rival que "defiende mucho tiempo en zona, con jugadoras muy grandes y es un baloncesto muy diferente".

"Creo que son dos partidos que nos van a venir muy bien. Es importante, como en todos los amistosos y todos los partidos en general que jugamos, tratar de ganar, pero puedo asegurar que casi a la misma altura está el tomar notas, el tratar de escuchar mucho", prosiguió el técnico.

Frente a Mali, de todos modos, intentarán que "no puedan tomar muchas notas" de cara al duelo de la semana que viene. "Y nosotros hacer cosas, seguramente defensivas, que no es nuestra idea el hacerlas, para ver sus respuestas ante eso y veamos comportamiento de jugadoras contrarias cuando nosotros damos una lectura u otra", admitió.

"Y el partido de China, adaptarnos a un baloncesto muy diferente, con jugadoras muy, muy buenas en todas las posiciones, no sólo lo llamativo de la pívot de 2,20, sino aleros muy grandes y bases de 1,90. Eso nos tendrá que exigir adaptarnos a esa situación también", detalló del equipo chino.

Dos amistosos que le tienen que servir para cerrar sus 12 elegidas, entre las que todavía no están las cinco que juegan en la WNBA. "Bueno, tengo muchas certezas en la cabeza, por supuesto, mal estaríamos a estas alturas si no lo tuviera claro, pero hay diferentes estructuras de equipo que podemos llevar", puntualizó Méndez.

"Es verdad que hay muchas jugadoras en forma, gracias a Dios porque esto es lo que tiene que pasar y tiene que ser muy exigente para mí tomar la decisión. Ellas tienen que ponérmelo muy difícil, como me lo están poniendo, porque hay muchas jugadoras, muchas de ellas que son estrellas, no digo buenas jugadoras, sino estrellas en nuestra liga, que se pueden quedar fuera. Y eso ha de ser así porque para tener una muy buena selección tiene que haber mucha exigencia y estoy muy contento del nivel que han cogido todas", remarcó el seleccionador.

Este no dudó en calificar de "lujo" al grupo con el que comparte esta concentración. "Son un lujo las comidas, los paseos, los viajes y todo el tiempo que estamos juntos, es un lujazo el ambiente que hay siempre en la selección. Realmente es una gran familia y disfrutamos mucho el día a día", confesó.

Finalmente, se mostró feliz de jugar en Zaragoza. "Todos hemos venido muchas veces a jugar, en mi caso, que soy muy mayor, en los últimos 25 años, y es verdad que hay mucha afición, se nota incluso por la calle. En cualquier sitio donde estemos tomando un café o una terraza, viene gente a buscar una palabra de cariño. Zaragoza es una ciudad muy de baloncesto, muy de baloncesto femenino también, no solo de masculino, y esto se nota por las calles, estamos encantados de venir aquí", indicó.