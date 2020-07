Mike Tobey: "Es una gran oportunidad para mí seguir en Valencia Basket"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense Mike Tobey celebró "la gran oportunidad" que se le presenta con su continuidad en el Valencia Basket, equipo en el que tratará de "seguir creciendo" y del que se mostró esperanzado de que pueda "dar ese paso adelante" que todos desean con el bloque que se está conformando.

"Esta es como mi segunda casa. Adoro Valencia y creo que es una gran oportunidad para mí seguir aquí. Pude demostrar de lo que soy capaz en la Fase Final de la Liga Endesa y trataré de seguir creciendo a partir de ahí", señaló Tobey en declaraciones facilitadas este miércoles por el club.

El estadounidense considera que tendrán "un gran equipo para la próxima temporada". "Tendremos una gran oportunidad de luchar por estar en el 'playoff' de la Euroliga y de ver dónde podemos llegar en el 'playoff' de la Liga Endesa. Creo que podemos competir de verdad y tratar de ganar y llegar lo más lejos posible en las dos competiciones", advirtió.

"Creo que realmente podemos dar un paso adelante en la Euroliga, me gusta mucho el equipo que hemos conseguido reunir. Hemos conseguido renovar a algunos jugadores de la temporada pasada que nos van a aportar experiencia y nos van a ayudar a mantener la química del equipo, pero además creo que los jugadores que hemos incorporado van a ser muy importantes para nosotros. Confío que vendrán con la misma mentalidad que teníamos y nos ayuden a dar ese paso adelante que todos queremos", añadió.

Tobey se refirió a uno de los fichajes, su compatriota Derrick Williams, "un jugador con un talento increíble". "Fue un número 2 del 'draft' de la NBA, lo que es un gran honor. Espero que su capacidad atlética y su energía en defensa sean muy importantes para nosotros. Estoy muy emocionado de poder contar con él en el equipo", confesó.

Por otro lado, el pívot lamentó haber podido "estar poco tiempo en casa" con su familia por el coronavirus. "He podido estar allí alrededor de 20 días y es una situación complicada, estar lejos de tu familia prácticamente todo el año y poder estar solo con ellos un tiempo tan corto", afirmó el americano.

"Me siento afortunado por poder volver a Valencia, que es una segunda casa para mí y estoy muy agradecido. Lo que no quita que sea duro dejar a tu familia después de tan poco tiempo, especialmente cuando has estado mucho tiempo sin verlos", sentenció.