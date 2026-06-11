Mindaugas Susinskas no seguirá en el Bàsquet Girona la próxima temporada

Archivo - Mindaugas Susinskas, en un partido con el Bàsquet Girona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona ha anunciado que el alero lituano Mindaugas Susinskas, de 31 años y 2,04 metros de altura, no continuará en su equipo la próxima temporada, tras haber disputado 98 partidos en la Liga Endesa con la camiseta de los gerundenses.

"A lo largo de ese tiempo, Susinskas ha destacado por su compromiso, su actitud y su predisposición a trabajar siempre al servicio del equipo. Su aportación dentro y fuera de la pista ha sido valiosa para el crecimiento del proyecto y el día a día del vestuario", subrayó el club catalán este miércoles en su página web.

"Desde el Bàsquet Girona le agradecemos su dedicación e implicación, y le deseamos mucha suerte y muchos logros en el futuro. Fontajau es y será siempre tu casa", concluyó la nota de prensa sobre el adiós más reciente de la plantilla, tras las despedidas ya confirmadas del base valenciano Guillem Ferrando y del base italo-argentino Pepe Vildoza.