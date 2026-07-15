Mireia Belmonte amadrinará el sorteo de la Supercopa Endesa 2026 en Badalona

La Supercopa Endesa de baloncesto se sorteará el próximo 21 de julio en Badalona, donde se disputará el 19 y 20 de septiembre. - ACB

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora Mireia Belmonte amadrinará el próximo martes 21 de julio el sorteo de los emparejamientos de la Supercopa Endesa de baloncesto de 2026, que disputarán Valencia Basket, Kosner Baskonia, Asisa Joventut y Barça, el 19 y 20 de septiembre en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona.

El acto tendrá lugar, a partir de las 11:00 horas, en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona. Valencia Basket, como vigente campeón de Liga Endesa, y Kosner Baskonia, como vencedor de la pasada Copa del Rey, estarán en el primer bombo como cabezas de serie.

Por su parte, el anfitrión, Asisa Joventut, y el Barça, en el segundo bombo, serán sus rivales en la Supercopa Endesa en el Palau Municipal D'Esports de Badalona. En el sorteo estarán Antonio Martín, presidente de la acb; Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona; y la nadadora Mireia Belmonte, campeona olímpica en Rio 2016 y campeona del mundo en Budapest 2017.