Publicado 05/02/2020 23:19:13 CET

Mirotic le baila a Ndour y remonta para el Barça

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça ganó este miércoles al Valencia Basket por 76-77 en La Fonteta, durante la jornada 23 de la Euroliga, gracias a un baile final de Nikola Mirotic (26 puntos) a Maurice Ndour que puso por delante a los culés por primera, última y única vez para consumar su remontada y seguir siendo verdugos del equipo 'taronja'.

Ya van cuatro enfrentamientos entre ambos en este temporada, y todos han sido blaugranas. En la Supercopa, en la Liga Endesa y en esta Euroliga, por partida doble, el Barça ha logrado vencer al Valencia Basket; pero esta noche necesitó de la magia de Mirotic para tener fe y, finalmente, obrar el milagro con su particular baile de salón.

El hispano-montenegrino, con 76-75 en el marcador y en la que parecía última posesión del duelo, engañó con varias fintas a un Ndour que le dejó escapar pero cometiendo su quinta falta personal. Mirotic, tras anotar y poner a su equipo por delante con 3.4 segundos de cronómetro aún por gastar, optó por tirar a fallar el tiro libre adicional.

Y le salió bien la jugada, ya que el conjunto local agotó sus esperanzas con un lanzamiento desde el centro del campo. Fernando San Emeterio, que llevaba un partidazo, falló ese forzado triple final y el 76-77 ya nunca se movió.

No tuvo premio el Valencia a un gran partido en el que llegó a ganar por 16 puntos (58-42) en el tercer cuarto, precisamente con uno de los cuatro triples anotados por San Emeterio. Tenía el partido en su poder pero dejó renacer a un Barça que iba perdido a la deriva, y que fue rescatado por Thomas Heurtel para que luego Mirotic hiciera el resto.

Mejoró en defensa el Barça en un último cuarto que se llevó por 10-24. Falló demasiados tiros libres Bojan Dubljevic (14 puntos y 13 rebotes) en el momento cumbre y lo pagó caro su equipo. Los nervios, el verse cada vez con menos ventaja y saber que el Barça iba lanzado a nivel moral, pesó demasiado en los de Jaume Ponsarnau, que llegaban con siete triunfos en las últimas diez jornadas.

Este Barça sigue de dulce. No fue un buen partido, para nada, pues no cerraron el rebote, no pudieron defender a los hombres abiertos del Valencia Basket y no encontraron fluidez en ataque, donde echaron en falta a Cory Higgins, la baja de más importancia.

Pero hay calidad a raudales y Mirotic es un diamante pulido de muchos quilates. Tanto, que con su baile y su clase logró la cuarta victoria consecutiva para los suyos, que se ponen segundos en la tabla. Pese a esta derrota, el Valencia Basket es octavo, todavía en zona de acceso a los 'playoffs'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 76 - BARÇA, 77 (43-37, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Vives (5), San Emeterio (17), Sastre (10), Ndour (2) y Dubljevic (14) --quinteto inicial--; Colom (7), Marinkovic (-), Abalde (7), Labeyrie (2), Tobey (9), Motum (-) y Doornekamp (3).

BARÇA: Delaney (4), Abrines (8), Hanga (9), Mirotic (26) y Davies (5) --quinteto inicial--; Ribas (2), Smits (-), Heurtel (8), Oriola (3), Kuric (-), Claver (8) y Tomic (4).

--PARCIALES: 21-18, 22-19, 23-16 y 10-24.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Rocha y Thepenier. Eliminaron por faltas personales a Ndour en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: La Fonteta, 7.840 espectadores.