Mirotic puede debutar en Berlín

Los blaugranas buscan alargar la racha ante un ALBA irregular

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves al ALBA Berlín en el Mercedes-Benz Arena (18.30) en la jornada 11 de la Fase Regular de la Euroliga con la gran novedad de un Nikola Mirotic que, tras superar su larga lesión en el tendón de Aquiles, podría debutar en esta temporada ante un rival que llega en mal momento al choque.

Si Sarunas Jasikevicius se lleva a Nikola Mirotic a Berlín no es para que visite el muro o pruebe los 'currywurst'. El hispano-montenegrino terminó la pasada temporada con molestias en ese tendón y en verano se confirmó su baja de larga duración, que podría llegar ya a su fin, aunque con los pies en el suelo.

"Viajará a Berlín y ahí decidiremos. Se está entrenando y está en condiciones de jugar. Será una decisión de última hora. Ahora mismo tenemos que ser pacientes con él, está haciendo su propia pretemporada. Le necesitamos, pero no hay que volverse loco", apuntó el técnico blaugrana en la previa de este duelo.

A falta de saber si ese debut llega o no en Berlín, lo cierto es que el Barça no estaría completo aunque jugara Mirotic porque en el Mercedes-Benz Arena no estarán ni Álex Abrines, con lumbalgia, ni Sertaç Sanli, con molestias en la rodilla derecha.

El resto buscará el octavo triunfo de la campaña para intentar mejorar la tercera posición actual, y alargar así una buena dinámica que se extiende ya a cinco victorias en las últimas seis jornadas (única derrota en la pista del doble vigente campeón Anadolu Efes).

La última jornada el Barça la saldó con una victoria sobre el Cazoo Baskonia (96-84), en un duelo 'hecho en la acb' que cayó del lado catalán. El mejor fue Jan Vesely, con 27 de valoración. El checo, llamado a ser la estrella alternativa a Mirotic, empieza a cuajar ahora que el regreso del hispano-montenegrino está al caer.

Por su parte, el ALBA Berlín arrancó esta Euroliga con tres triunfos consecutivos pero encadena siete derrotas de forma consecutiva. El Barça haría bien en controlar a Jaleen Smith (13,9 puntos), Tamir Blatt (10,3) o al gigante Christ Koumadje (2,23 metros, con 7,5 puntos y 4,5 rebotes de media), algunos de los rivales de más peso en el equipo alemán.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ALBA BERLÍN: Blatt, Smith, Zoosman, Schneider y Koumadje --posible quinteto inicial--; Lo, Procida, Delow, Wetzell, Rapieque, Sikma y Lammers.

BARÇA: Laprovittola, Satoransky, Kalinic, Vesely y Tobey --posible quinteto inicial--; Da Silva, Higgins, Kuric, Jokubaitis, Nnaji y Mirotic.

--ÁRBITROS: Javor, Vyklicky y Obrknezevic.

--PABELLÓN: Mercedes-Benz Arena.

--HORA: 18.30/DAZN.