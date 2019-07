Mirotic: "Quiero marcar una época, el Barça es un paso adelante"

Publicado 08/07/2019 14:54:21 CET

"Estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz e ilusionado con mi presente y futuro en Barcelona"

El nuevo jugador del Barça, Nikola Mirotic, ha asegurado que llega al Palau Blaugrana convencido de que da un "paso adelante" en su carrera, por encontrar en el club el sitio idóneo para "marcar una época" y poder lograr títulos, con una ambición compartida con un proyecto que le ilusiona y que estará liderado por un Svetislav Pesic con quien ya ha tenido una conversación "positiva".

"Soy consciente de lo que supone este paso para mí, quiero marcar una época aquí y quería volver de la NBA en mis mejores años, no con 33 ó 34 años, que es edad para retirarse. Quería marcar una época, liderar y lograr títulos, ser importante en un equipo que aspira a ganar muchos trofeos, así que el Barça es un paso adelante en mi carrera", se sinceró en rueda de prensa.

Mirotic aseguró "entender" las dudas generadas por su vuelta a Europa, estando en sus mejores años en la NBA, pero reiteró tenerlo claro. "Entiendo las dudas pero para mí este es un gran paso adelante. Los primeros cinco años en la NBA han sido muy buenos, he ido de menos a más sobre todo los dos últimos, los mejores. Me hice importante en la liga y he jugado en los mejores equipos, con cuatro 'playoffs'. Pero quería algo más", reconoció.

"En el Barça siempre hay presión por ganar títulos y es algo que siempre me ha atraído. Con el proyecto que hay y los fichajes que se están haciendo, se espera mucho de nosotros. La presión es algo muy positivo, hay que ser conscientes de lo que es capaz este equipo y hay que ir con mucha humildad, empezar bien la temporada y esperamos por supuesto conseguir títulos", manifestó el nuevo jugador blaugrana, que firma hasta 2022, con opción de seguir una campaña más.

Mirotic, más "maduro" como él mismo aseguró, agradeció la implicación del Barça en el fichaje. "Gracias por hacer esta operación posible, que en ningún momento ha sido fácil aunque las dos partes teníamos la misma ambición; estar donde estamos hoy aquí. Es una nueva etapa en la que me siento muy ilusionado y con ganas de ayudar a conseguir al equipo lo que se espera, títulos", repitió.

Para el internacional español, desde que en marzo conoció el interés del Barça en una cena en Miami, hasta este día de su presentación, fue un proceso "bonito". "Tuvimos una reunión y después de que me presentaran el proyecto, pusieron la duda en mí, sobre qué es lo que quería; si seguir en NBA o volver. Después de pensarlo bien, meditarlo con la familia, todo encajó y esta era la mejor solución para mí y para mi familia, el Barça", explicó.

Además, ya ha hablado con su nuevo entrenador, Svetislav Pesic, en una conversación que le dejó contento e ilusionado. "Justo hace dos días, cuando se hizo oficial, el entrenador me llamó. Tuvimos una conversación de cerca de 15 minutos muy positiva, se le veía muy feliz y con mucha ambición, igual que yo. Compartimos las mismas opiniones, me explicó cómo es el equipo, cómo es el Barça como familia", comentó.

"ORGULLOSO" DE SU PASADO

Por otro lado, preguntado por su paso previo por el Real Madrid, entre 2010 y 2014 antes de irse a la NBA --ha jugado en Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks--, aseguró que se enorgullece de su pasado, pero que no pensó ni en llamar al Real Madrid al tomar la decisión de regresar a Europa.

"Hago lo que es mejor para mí, nadie tiene mis derechos en Europa y era totalmente libre de tomar mi decisión sin consultarlo con nadie, así que no hablé con el Madrid. Esta es mi vida y mi decisión, sin duda hago lo que es mejor para mí y para mi familia. Les diría que estoy orgulloso de mi pasado pero muy feliz e ilusionado con mi presente y futuro aquí en Barcelona", aportó.

Pese a asegurar en su pasado blanco que no firmaría por el Barça, explicó que su madurez le ha llevado a tomar la decisión de ser blaugrana. "No puedo negar lo que dije, pero sé que en mis anteriores equipos lo di todo. Tengo mucha pasión cuando juego, ahora estoy aquí en el Barça y me ganaré el respeto de la afición jugando, mi compromiso es total", explicó a los culés. "Sí ha habido otros equipos interesados, no puedo negarlo, pero el mejor proyecto y que más me ilusionaba era el del Barcelona", aportó sin concretar si el Madrid quiso recuperarle o no.

Y es que está centrado en un Barça que, con los fichajes de Cory Higgins y Brandon Davies, aspira a todo. "Estoy muy feliz e ilusionado con la plantilla. Han jugado a dos grandes jugadores, como Cory y Davies, que ya han liderado la última temporada en la Euroliga. Son jugadores dominantes en sus posiciones, en los mejores años de sus carreras. Ha sido un acierto total y serán muy importantes en la plantilla, con ellos será más fácil conseguir los objetivos", celebró.