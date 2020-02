Mirotic: "Tengo muchas de disputar la Copa vistiendo el escudo del Barça"

Publicado 10/02/2020 21:19:37 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Barça Nikola Mirotic ha asegurado que tiene "muchas ganas" de disputar la próxima Copa del Rey, que se disputará en Málaga del 13 al 16 de febrero, "vistiendo el escudo" de su nuevo equipo, tras jugarla y ganarla con el Real Madrid, y está convencido de que, "en el futuro", el pívot croata Ante Tomic dejará de ser el único jugador en haber ganado el trofeo con azulgranas y madridistas.

"No me gusta meterme en líos, ya me metí en muchos. Simplemente lo que sé es que nosotros vamos a ir allí a competir. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a Málaga, de disputar esta Copa del Rey y, sobre todo, vistiendo este escudo del Barcelona", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la Liga Endesa.

En ella, tratará de emular a su compañero Ante Tomic, único jugador en ganar la Copa del Rey con Real Madrid y FC Barcelona. "¿Ante? No lo sabía. Es una buena información. Yo estoy seguro de que Ante, en el futuro, no será el único. Habrá más, pero con mucha humildad. Hay que ir tranquilos, llegar sanos, competir... Al final, tener una sana competencia es lo mejor", subrayó.

El hispano-montenegrino, que cuenta en su palmarés con los trofeos coperos de 2012 y 2014 con el conjunto blanco, recordó la gran actuación con su exequipo en la última de esas ediciones, donde fue designado 'MVP'. "Cada Copa es muy diferente. Cada una de ellas fue una experiencia muy bonita para mí, de cada una he aprendido algo", manifestó.

"Y, sobre todo, se disfruta ganando; tengo buenos recuerdos de 2014, cuando ganamos en Málaga. Fue un partido loco, que teníamos ganado, luego íbamos por debajo, se metió un último triple para ganar. Fue el 'MVP' de la final", prosiguió.

En este sentido, explicó que el trofeo que en aquel 2014 le acreditó como mejor jugador del torneo le llegó todavía hace unos días de Estados Unidos, donde residió antes de abandonar Milwaukee Bucks y fichar por el Barça. "El trofeo llegó hace dos semanas con todas las maletas que me quedaban en Estados Unidos. Ahora mismo lo tengo aquí en Barcelona, en mi casa", apuntó el jugador de 28 años.

Por último, Mirotic alabó la organización del certamen copero, que este año se disputará en el Martín Carpena de la capital malagueña. "La manera en la que se organiza la Copa del Rey y todos los aficionados que vienen a ver ese espectáculo son lo más grande. Hay siempre ganas de disputar esa competición", concluyó.