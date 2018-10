Mondelo: "Estados Unidos es el 'Dream Team' del 92, no se le puede ganar"

Publicado 20/09/2018 16:30:26 CET

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha asegurado que "las ganas" de sus jugadoras estarán "muy por encima de las expectativas, que ya eran altas" en el Mundial de Tenerife, campeonato que va a servir como "homenaje" a la mejor generación del baloncesto español y donde están preparadas para plantar cara a cualquier rival excepto a Estados Unidos, rival al que directamente "no se le puede ganar".

"Este equipo tiene cada día mayor peso de la responsabilidad por su historia y las expectativas que crea. Jugar en casa crea un 'plus' de responsabilidad, o de presión, o como lo queramos llamar. Nosotros intentamos ver la botella medio llena: que sea ilusión más que presión", deseó Mondelo en una entrevista concedida a Europa Press.

Tras convivir durante las últimas semanas con sus jugadoras, el seleccionador ha comprobado que sus "ganas están muy por encima de las expectativas, que ya eran altas" y, aunque está convencido de que "está generación durará hasta los Juegos Olímpicos de Tokio", cree que "este campeonato es como un homenaje, una manera de disfrutar a estas jugadoras que han hecho algo que difícilmente se repetirá".

"Es muy difícil lo que están haciendo estas chicas. Podemos mirar la historia de otras selecciones importantes y ganar después de ganar... Nosotros podemos decir que no nos falta de nada, pero no nos sobra de nada. Somos un equipo que si no pelea y no está bien, somos accesibles. Hay equipo que por su calidad sacan el partido adelante aunque no estén bien. Nosotros necesitamos estar bien para ganar", advirtió.

Durante la extensa preparación previa al Mundial, España ha sufrido "imponderables con lesiones y molestias de jugadoras" que llevan "muchos años al más alto nivel y alguna vez tienen que salir", pero, curiosamente, esos problemas han hecho crecer al equipo.

"Eso nos ha hecho tener preparado un 'plan B'. Las jugadoras han tomado más conciencia y están un paso por delante de lo previsto. No era la intención ni el objetivo, pero ha salido así. ¿Cómo se descubrió la penicilina? De casualidad. El 'plan A' total era Sancho Lyttle, pero de eso ya nos olvidamos. A partir de ahí, el equipo creo que va a estar muy bien y todas las 'tocadas', disponibles para jugar", confió Mondelo.

"NOSOTROS SOMOS LOS TERCEROS FAVORITOS"

En cuanto al objetivo primordial en Tenerife, el técnico señaló que es "estar en cuartos". "Nos va a tocar Francia o Canadá, que son muy, muy duros. Es lo que hay, pero ellos tampoco tendrán muchas ganas de jugar contra nosotros. Si se gana ese partido, ya estás entre los cuatro mejores del mundo, ¿qué más puedes pedir? A partir de ahí peleas por una chapa", subrayó, lamentando que a España le han tocado "todos los favoritos" por su parte del cuadro.

"Y no lo digo yo, lo dice FIBA. Nosotros somos los terceros favoritos, ni el segundo ni el primero. El segundo es Australia, el cuarto es Bélgica, el quinto es Francia, el sexto es Canadá y el séptimo es Japón. Todos esos van por nuestro lado. Ese es el camino que hay. Pero hay que ganar cuando las cosas son difíciles, esa es la forma de hacer historia", arengó.

Pese a esta confianza, el barcelonés reconoció que son "realistas" y que "Estados Unidos es el 'Dream Team' de 1992", comparó al actual equipo femenino con el masculino que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona con estrellas como Michael Jordan, Magic Johnson o Larry Bird en sus filas.

"No se le puede ganar. Sé que decir esto no es políticamente correcto. A Estados Unidos se le puede competir. ¿En 1992 alguien pensaba que se le podía ganar a Estados Unidos? No, y nadie les ganaba. Actualmente el equipo de chicas estadounidenses es como aquel 'Dream Team', esa es la diferencia que hay entre ellas y el resto del mundo. Lo que sí podemos hacer es pelear por las medallas y eso lo vamos a hacer", garantizó.