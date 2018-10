Mondelo: "Parece que solo existe Estados Unidos, no quiero hablar más de ellos"

Publicado 25/09/2018 23:47:03 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 25 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, se ha negado a "pensar en Estados Unidos", rival al que ya no se enfrentarían hasta una hipotética final en el Mundial de Tenerife, después de que Bélgica les haya "sacado de la pista" en la última jornada de la fase de grupos, añadiendo que su equipo es "fuerte mentalmente" y mostrándose "seguro" de que sacarán adelante el partido ante Senegal.

Tras caer ante Bélgica, Mondelo fue interpelado en rueda de prensa por Estados Unidos. "¿Cómo puedes estar pensando en Estados Unidos? Nos acaba de sacar de la pista Bélgica. Estáis como con los chicos en el Mundial 2014, parece que solo existe Estados Unidos. Bélgica es bronce europeo y se jugaba la vida. Mañana tendremos que sufrir para ganar a Senegal. Además, Estados Unidos come aparte. Juega andando y mete 100 puntos, para qué va a defender. No quiero hablar más de Estados Unidos, tenemos un partido que o ganamos o nos vamos a casa", avisó.

El seleccionador reconoció que no salieron lo "suficientemente duros" contra Bélgica. "Poco a poco conseguimos nuestro objetivo de meternos. Habíamos hablado en todo momento que el primer objetivo era quedar primeros y luego, si se podía, ganar el partido. A falta de un segundo lo conseguimos y tuvimos mala suerte con la última canasta", rememoró sobre el alocado final de encuentro.

Pese a este tropiezo que les obliga a disputar una eliminatoria más, Mondelo recalcó que su equipo es "fuerte mentalmente". "Seguramente daremos un pasito adelante en octavos. Mañana ya tenemos una final. Este partido contra Bélgica era casi una final pero todavía no, suponía poder descansar un día más. No ha sido posible, pues nada, a jugar contra Senegal y cuando hayamos ganado ese partido pensaremos en el siguiente. Ahora mismo no existe nada más que Senegal", advirtió.

Además, admitió que "Bélgica ha hecho un gran partido". "A veces parece que solo es demérito del que pierde, pero también es mérito del que gana. Nosotros no hemos conseguido estar al nivel que podemos estar y aún así casi conseguimos ser primeros. Nos ha sobrado un segundo", indicó.

"Hay que confiar en este equipo. Un equipo en el que no se puede confiar pierde este partido por 25 puntos", defendió a sus jugadoras, pidiendo a los periodistas que tuvieran "empatía" con él después de hacer una pequeña broma con Astou Ndour, que estará "fresca" tras su eliminación por cinco faltas. "Necesito reírme un poco porque estoy jodido", agregó.