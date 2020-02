Mondelo: "Las 'ventanas' nos hacen daños a los equipos europeos"

Publicado 06/02/2020 16:46:36 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, se ha mostrado satisfecho por la contundente victoria ante Corea del Sur y "especialmente feliz" por la actuación de las jugadoras más jóvenes, al tiempo que ha lamentado la poca preparación que han tenido para este Preolímpico subrayando que "las 'ventanas' hacen daño a los equipos europeos".

"China, Japón y supongo que Corea han parado sus ligas y llevan tres semanas de preparación. Nosotros hemos preparado el Preolímpico durante tres días. Con las liga nacionales, la Euroliga y la Eurocup no se puede parar. Las 'ventanas' nos hacen daño a los equipos europeos. Pero nosotros llevamos con un bloque de jugadores desde hace años y no somos una selección, somos un equipo, y eso nos da mucha ventaja competitiva", explicó Mondelo ante la prensa.

Además de esta ventaja de su equipo, el seleccionador citó otra. "He entrenado a muchas jugadoras en categorías de formación y jugamos un poco de memoria. Y a las que no he entrenado en formación las he entrenado en clubes, así que tenemos un conocimiento mutuo que nos ayuda", analizó.

Respecto al duelo ante Corea, recordó que les "faltaba Astou Ndour, la MVP del último Eurobasket", y que "la repuesta de las jugadoras jóvenes, que son el futuro, ha sido muy buena". "Por eso estoy especialmente feliz, pero este partido es pasado y nos centramos plenamente en China", dijo sobre el partido del próximo sábado.

En cuanto a medirse con rivales asiáticos en este Preolímpico, Mondelo aseguró que están sobre aviso. "Hemos jugado muchas veces contra Japón y estamos acostumbrados a jugar contra este baloncesto, pero me sorprende la diferencia de puntos porque Corea es mejor de lo que ha demostrado hoy", destacó.