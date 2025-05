'Moose' Weekes: "Ser un Harlem Globetrotter no va de lograr estadísticas, va de emocionar"

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El integrante de los Harlem Globetrotters Alex 'Moose' Weekes defiende que pertenecer a este histórico equipo no va de "lograr estadísticas", sino de "emocionar", porque no solo son "grandes jugadores de baloncesto", sino que también deben ser "buenas personas", pese a llevar un "estilo de vida de vampiro" por el poco descanso y los viajes, en una nueva gira por España que les llevará a once ciudades del país durante este mes.

Menorca, Madrid, A Coruña, Bilbao, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Málaga, Girona, Valencia y Barcelona disfrutarán del 2025 Harlem Globetrotters World Tour. La primera parada se celebrará este martes en el Pabellón Bintaufa de la ciudad balear. "Cada vez que vengo a España, no sólo me emocionan los partidos, sino también la comida, la gente, siempre tan cálida y acogedora", reconoció en una entrevista a Europa Press.

"Si tocas la canción adecuada, puedes ganarte al público. Todo el mundo se levanta, baila y anima. Es un ambiente de fiesta. Eso es lo que más me gusta de España. Y, por supuesto, la comida. Te conectas con la cultura a través de la comida, es especial. Me encanta venir a España", agregó sobre sus experiencias previas en el país.

Los míticos Harlem Globetrotters, que celebran su centenario, tendrán once shows en España en apenas 12 días, una saturada agenda que es complicada de afrontar. "No es fácil jugar tantos partidos. Es más el viaje después y no llegar realmente a experimentar o disfrutar de la ciudad cuando estás allí", lamentó.

"Tienes que tomar una decisión. ¿Quiero dormir, comer o hacer turismo? Es difícil. Es casi como un estilo de vida de vampiro, porque después de un partido, sobre todo cuando juegas en España, no puedes irte a dormir. Y puedes estar una semana sin comer con tenedor y cuchillo", bromeó Weekes.

Aunque el público español disfrutará de "la mayor fiesta en la historia de los Globetrotters". "Habrá un montón de mates de alto vuelo, un montón de increíbles regates de baloncesto, tiros afilados desde todos los ángulos", avanzó el jugador, que también reveló que habrá una "línea de cuatro puntos" y no se olvidó de la interacción con el público.

"Iremos a las gradas y compartiremos con el público su comida. Espero que haya buenas palomitas. Y nunca se sabe a quién le va a caer agua. Lo que más me gusta de ser un Harlem Globetrotter es que podemos ir entre el público e interactuar con nuestros seguidores durante el partido", confesó.

"LOS GLOBETROTTERS FUERON INNOVADORES DEL BALONCESTO"

Moose Weekes es uno de los referentes en su 15ª temporada como Globetrotter y destaca por su habilidad para hacer mates y colgarse del aro, incluso boca abajo, además de ser uno de los más preferidos por la grada gracias a su arrolladora personalidad. "Al principio de cada partido hacemos nuestro círculo mágico donde ponemos a cinco de nuestros mejores jugadores en el centro. Y ahí es donde mostramos nuestro talento con los trucos que a todo el mundo le encantan. Hago girar el balón sobre mis nudillos, es un truco que me llevó casi un año dominar", relató.

"Cuando vi por primera vez a los Harlem Globetrotters, ni siquiera pensé que fuera real. Pero después descubrí que sí era un equipo real, fue realmente increíble ver mi primer show. Y se me presentó la oportunidad, me dijeron, 'vas a tener el balón y tienes que hacer esto'. Miré a mi entrenador como, '¿quién se supone que debe hacer eso? ¿Yo? ¿Hoy? ¿O la semana que viene? No, no, lo harás esta noche', me dijo. Llegas como un jugador de baloncesto y no tienes todas las habilidades de los Globetrotters", recordó sobre sus inicios.

Y es que "no se trata sólo de ser un gran jugador de baloncesto". "Nos enorgullecemos de ser buenas personas, agradables con todo el mundo. Interactuamos con muchas familias y niños", enumeró, defendiendo que "hay que tener cierto carácter para ser responsable", además de "paciencia", cuando tratas con niños y "personas con dificultades de aprendizaje" o "necesidades especiales". "Entretenemos e invitamos a nuestra fiesta a todo el mundo", celebró.

Por esto, no todo el mundo vale para ser integrante de los Globetrotters, incluso un jugador de la NBA. "Tendrían que practicar tanto como nosotros. Esta es mi 15ª temporada y todavía estoy tratando de aprender cosas nuevas. Los Globetrotters fueron innovadores del baloncesto. No puedes seguir siéndolo si no te desafías constantemente a mejorar", manifestó.

"La diferencia reside en la calidad que debe tener un jugador de la NBA y las cualidades de los Globetrotters. Un jugador de la NBA sería como un jugador novato que no puede hacer estas cosas. La gente espera que seamos casi perfectos. Tienes que hacer un mate y no uno normal, tienes que levantar a la gente. No se trata de lograr tus estadísticas, va de emocionar, y hacerlo sin apenas dormir, o después de haber viajado 6-8 horas en autobús", concluyó.