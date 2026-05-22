Morgan Bertsch se marcha del Hozono Global Jairis

Morgan Bertsch, en un partido con el Hozono Global Jairis. - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hozono Global Jairis ha indicado que la ala-pívot estadounidense Morgan Bertsch, de 29 años y 1,93 metros de altura, no continuará en su equipo para la próxima temporada, habiendo sido "pieza esencial" para las aspiraciones murcianas durante el curso 2025-26 recién terminado.

"La interior californiana llegó a Alcantarilla el pasado mes de enero para vivir su segunda etapa en el club y reforzar el juego interior del equipo y, sin duda, ha sido una pieza esencial para el conjunto alcantarillero", recalcó este jueves el Jairis en su página web.

Además, el club agradeció a Bertsch "su profesionalidad, trabajo y entrega" durante el tiempo defendiendo su camiseta y le deseó "lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal". "Alcantarilla siempre será tu casa, Mo", concluyó la nota de prensa del Jairis.