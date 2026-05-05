Muere José 'Piculín' Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño

Archivo - El exjugador de baloncesto puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz - Europa Press/Contacto/Josian Bruno/Gfr Media

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz Rijos, una de las grandes figuras del baloncesto de su país y con una extensa trayectoria internacional y en la Liga española, ha fallecido a los 62 años, según ha confirmado la federación de Puerto Rico, que ha subrayado su condición de leyenda del deporte nacional.

"Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José 'Piculín' Ortiz Rijos. Nuestro 'Concord'. Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste", ha señalado la federación puertorriqueña en su comunicado.

La acb también ha lamentado el fallecimiento del exjugador, al que ha definido como "una leyenda del baloncesto y del deporte puertorriqueño", trasladando sus condolencias a familiares y amigos.

El Real Madrid Baloncesto ha expresado igualmente su pesar por la pérdida del que fuera jugador blanco durante la temporada 1989-1990. "El Real Madrid CF, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Piculín Ortiz, jugador de nuestro equipo de baloncesto durante la temporada 1989-1990", ha señalado el club.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes. Piculín Ortiz, leyenda del baloncesto que disputó con la selección de Puerto Rico cuatro Juegos Olímpicos, ha fallecido a los 62 años de edad. Descanse en paz", añade el comunicado madridista.

Ortiz desarrolló una carrera profesional de 24 años y fue pieza clave de la selección de Puerto Rico entre 1983 y 2004, consolidándose como uno de los grandes referentes históricos del país. En clubes dejó una profunda huella en España, donde jugó en el Real Madrid, el FC Barcelona, el CAI Zaragoza, el Unicaja Málaga y el BC Andorra, además de etapas en Grecia.

Formado en Oregon State University, donde fue elegido Jugador del Año de la Pac-10 en 1987, ese mismo año hizo historia como el primer jugador puertorriqueño seleccionado en el Draft de la NBA, elegido en el puesto 15 por Utah Jazz, antes de iniciar su carrera profesional en Europa.

En su trayectoria internacional, Ortiz firmó algunos de los hitos más importantes del deporte puertorriqueño, como el cuarto puesto en el Mundial FIBA de Argentina 1990, el mejor resultado histórico del país en esa competición, y su presencia en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), además de la recordada victoria de Puerto Rico ante Estados Unidos.

También logró el bronce en los Juegos Panamericanos de 1987 y el oro en 1991, y fue incluido en el Salón de la Fama de la FIBA en agosto de 2019.

Ortiz fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 y se sometió a una intervención en 2025, manteniéndose vinculado al baloncesto y con presencia habitual en eventos deportivos durante su proceso.