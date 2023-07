El Mundial de baloncesto femenino sub-19 se pone en marcha en la Comunidad de Madrid.

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de baloncesto femenino en categoría sub-19 se pone en marcha en la Comunidad de Madrid, con Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz como sedes de la fase de grupos y con el capitalino WiZink Center como foco de las eliminatorias desde cuartos de final hasta el partido definitorio por el título, que será el 23 de julio.

La última vez que Madrid acogió un torneo internacional de formación fue en el año 2007, con la celebración del Campeonato de Europa masculino en categoría sub-18. En este sentido, además, el WiZink Center será testigo del estreno a escala global de su pista LED.

El 'Power Ranking' de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que atañe a su proyección para cada selección, sitúa a España en el segundo puesto de cara a este Mundial femenino sub-19. Tan solo el conjunto de Estados Unidos supera a las jugadoras entrenadas por Bernat Canut, quedando Australia en la tercera posición.

En la fase inicial, la coincidencia del equipo de Francia con españolas y australianas convierte a su Grupo A en el llamado grupo de la muerte. No en vano, las francesas son quintas en ese 'Power Ranking' de la FIBA; la cuarta selección en discordia es Argentina, que luce como mejor combinado sudamericano.

España debutará este sábado (20.15 horas), contra Australia, en el alcalaíno Complejo Deportivo Los Espartales. 24 horas después, jugará ante Francia en el mismo escenario; y, tras un día de descanso, las pupilas de Canut cerrarán la fase de grupos el próximo martes (20.45 horas) frente a Argentina en el torrejonero Pabellón Jorge Garbajosa.

En el horizonte de las españolas, la generación de nacidas en 2004 vivirá otra revancha tras verse truncada su actuación en el Campeonato de Europa sub-16 debido a la pandemia de covid; el año pasado, debutaron en competición internacional logrando una valiosa medalla de plata en el Campeonato de Europa sub-18, disputado en Turquía.

Por si jugar delante de su público y buscar el podio fueran pocos estímulos, el equipo dirigido por Canut afronta este Mundial después de completar una gran preparación. Firmó un balance de 6-1, cayendo únicamente ante Estados Unidos en el último duelo previo a este certamen.

El plantel español está compuesto por las bases Deva Bermejo, Marina Aviñoa e Iyana Martín (2006); el resto de exteriores, polivalentes, son Elena Buenavida, Alicia Florez, Elena Moreno, Inés Noguero e Irene Broncano; y por dentro estarán Carla Brito, Daniela Abies, Awa Fam (2006) y Ariadna Termis (2005).

Las 16 selecciones participantes estarán divididas en cuatro grupos de cuatro. Dichas liguillas aplicarán un sistema de todos contra todos, cuya resolución dictaminará el orden para jugar los octavos de final; desde ahí, ya será a partido único. El Grupo A se cruzará con el B (1º vs. 4º, 2º vs. 3º), así como el Grupo C se cruzará con el D.