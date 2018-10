Nacho Rodríguez: "Navarro nos puede aportar más fuera de la cancha"

Publicado 19/09/2018 16:12:37 CET

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El manager general del FC Barcelona Lassa, Nacho Rodríguez, ha señalado este miércoles que los directivos y el cuerpo técnico consideraron que Juan Carlos Navarro podía aportar más "fuera de la cancha", como nuevo manager de la sección y encarado a formar jóvenes talentos en la base, que no como jugador pese a ser una leyenda del club y el jugador más laureado.

"Las dos partes quedamos en que hablaríamos después del primer año si continuaría como jugador. El club somos todos y entre todos tomamos la decisión, consideramos que nos puede aportar más fuera de la cancha", aseguró a los medios durante la presentación de los seis fichajes de este verano.

Rodríguez recordó que Navarro, tras dos décadas en el primer equipo blaugrana, firmó en 2017 un contrato de diez años con el club en el que cada verano se negociaría si continuaba como jugador y capitán o se pasaba, como ha sucedido ahora, a los despachos.

"El año pasado firma un contrato de 10 años, a final de temporada cuando sabemos quién es el entrenador nos reunimos todos los responsables y tomamos la decisión de que no continúe. Se le comunica y se le da continuidad al contrato en el que firmaba uno como jugador y nueve en el organigrama", apuntó.

Y sobre su nuevo cargo, en el que lleva apenas unos días, Rodríguez celebró que el de Sant Feliu de Llobregat se esté adaptando bien. "Se está formando y estoy convencido de que sus 20 años de experiencia en el baloncesto nos los va a aportar a la sección y va a ser un referente", manifestó.

Por otro lado, sobre el nuevo proyecto que seguirá liderando desde el banquillo Svetislav Pesic, remarcó que intentan dar continuidad a la parte final de la última temporada. "El equipo ganó un título y llegó a competir en las semifinales de la Liga Endesa. El objetivo a mejorar es en la Euroliga y meternos al menos en sus 'play-offs'. Queremos ser competitivos este fin de semana (en la Supercopa Endesa) y ganar títulos", manifestó.

En cuanto a la confección de la plantilla, con seis caras nuevas, no cree que sea debido a falta de efectivos en el pasado. "No me gusta hablar de déficit sino de rendimientos y algunos no dieron el rendimiento que esperábamos, pero pasa en todos los equipos y hay que tomar decisiones y cambiar a algunos", relató.

"Ya el verano pasado construimos una base con recorrido para varios años con jugadores como Oriola o Hanga, construimos pilares de un proyecto para construir un Barça que luche por todos los títulos. Los rendimientos en pista son los que hacen que se tomen las decisiones", aportó en este sentido.

Menos dudas todavía hubo sobre el primer entrenador. "Tomamos la decisión a final de temporada y decidimos que era la mejor persona para liderar el proyecto. Se ganó continuar con su trabajo a diario y con los resultados del equipo", apeló sobre el serbio, que dio en 2003 la primera Euroliga al club y que, el año pasado, ganó la Copa del Rey nada más llegar en febrero en sustitución de Sito Alonso.