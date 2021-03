Navarro: "Hay que ir viendo poco a poco cuáles son las sensaciones de Pau"

EL PARDO (MADRID), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto Juan Carlos Navarro recalcó su alegría de que su amigo y excompañero en el Barça y en la selección española Pau Gasol haya vuelto al conjunto catalán para tratar de "ayudar en momentos importantes", aunque también tiene claro que después de llevar tanto tiempo sin jugar "hay que ir viendo poco a poco" como se encuentra el pívot.

"Estoy muy orgulloso de que Pau pueda volver a casa y recuperarse aquí. Ojalá que pueda ayudarnos en momentos importantes con su experiencia tanto dentro como fuera de la pista", aseguró Navarro este martes ante los medios tras recoger el Premio Francisco Fernández Ochoa de los Premios Nacionales del Deporte de 2018.

El de Sant Feliu de Llobregat, secretario técnico del baloncesto formativo del club culé, confesó que había hablado "muchísimo" con su amigo sobre la posibilidad de volver. "Hemos bromeado con el tema de volver los dos", señaló.

De todos modos, recordó que el de Sant Boi "lleva mucho tiempo sin jugar" por su lesión en el pie que le tiene apartado de las canchas desde 2019. "El equipo está ahora genial y en una buena dinámica, así que hay que ir poco a poco y viendo cuáles son sus sensaciones", subrayó.

Sobre el favoritismo para ganar la Euroliga, la 'Bomba' recordó que "en Barcelona siempre hay que ganar". "Hace que no se consigue esa Euroliga y el camino hasta ahora está siendo muy bueno. Creo que hay posibilidades y al barcelonismo nos vendría bien estar en la cima", admitió.

"Como todo, ganar la Euroliga es muy complicado, sólo la gana uno, pero sí hay que lucharla hasta el final y eso depende de muchas cosas. Aún quedan dos títulos grandes (Liga Endesa y Euroliga) por intentar conseguir, pero creo que estaremos allí arriba", añadió.

Navarro se refirió también a todo lo que se está viviendo en el club a raíz de los registros y las detenciones, entre ellas del expresidente Josep Maria Bartomeu, por el 'Barça Gate'. "Son noticias que a nadie le gusta escuchar y esperemos que se arregle lo antes posible", se limitó a comentar.

"CUANDO ESTUVO LAPORTA HICIMOS GRANDES COSAS"

Además, de cara a las elecciones del próximo domingo, indicó que tanto Joan Laporta, como Víctor Font y Toni Freixa han hecho una "gran campaña", pero apostó por el primero, al que tiene "la suerte de conocer" y con el que tiene "una buena relación". "Cuando estuvo el Barça hizo grandes cosas y recuerdo esos años con especial ilusión", advirtió.

Actualmente, el catalán aporta su "experiencia" a la sección de baloncesto "haciendo un buen trabajo en la cantera". "Este año ha podido debutar mucha gente joven y hay que seguir avanzando hacia arriba. Quiero ayudar con estos años que he pasado en las pistas", apuntó.

Juan Carlos Navarro se mostró "muy orgulloso" del premio recibido. "Emociona en tiempos tan difíciles como estos el recoger un premio a toda tu carrera. Quiere decir que has hecho un buen trabajo, que la gente ha disfrutado y encima que has ganado muchos títulos", remarcó.

"Por suerte, he tenido varios momentos buenos, algunos no tan tantos, pero me quedaría con el que nos impulsó a todos a nivel de basket y a no tener miedo como fue ganar el Mundial de 2006, que fue muy importante", sentenció el exjugador.