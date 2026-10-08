NBA y FIBA siguen "comprometidas" con su proyecto de una nueva liga en Europa

Archivo - El comisionado de la NBA Adam Silver - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La NBA y la FIBA dejaron claro este jueves que siguen "comprometidas" con llevar a cabo su proyecto de una nueva liga de baloncesto en Europa pese a no contar con la Euroliga como uno de sus socios con los que quieren compartir su "visión de crecimiento, oportunidades y los principios fundamentales del modelo deportivo europeo".

Los dos organismos reaccionaron tras lo sucedido el pasado martes en la reunión que se en el Lago de Como (Italia) entre los 13 clubes propietarios de la Euroliga y la liga estadounidense para hablar sobre el futuro del proyecto NBA Europa y que, según las informaciones, derivó en la negativa de la competición continental a la oferta de la NBA de comprarla por una cifra de alrededor de 500 millones de euros.

De hecho, los clubes accionistas de la Euroleague Commercial Assets (ECA) acordaron iniciar el proceso para transformar sus actuales licencias de diez años en franquicias permanentes y continuar con el plan de expansión del torneo.

En este sentido, la FIBA y la NBA recalcaron en un comunicado conjunto que "una alianza" entre las tres partes "para unificar el ecosistema del baloncesto europeo desbloquearía su enorme potencial en toda Europa en beneficio de los clubes, los jugadores y, sobre todo, los aficionados".

"La NBA y la FIBA siguen comprometidas con seguir adelante con una nueva liga profesional masculina en Europa y con ayudar a construir un ecosistema de baloncesto más sólido y sostenible junto a socios que compartan nuestra visión de crecimiento, oportunidades y los principios fundamentales del modelo deportivo europeo", sentenciaron.