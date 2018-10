Ndour: "Que me griten '¡MVP!' me da fuerza para querer ir a más"

Publicado 23/09/2018 23:43:38 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 23 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

La pívot de la selección española Astou Ndour ha reconocido que su equipo no ha salido "tan fuerte" como debería en el duelo ante Puerto Rico, donde han sufrido durante la primera parte, y ha destacado que los gritos de '¡MVP!' que ha escuchado en el Santiago Martín Arena le dan "fuerza" para seguir creciendo.

"Al principio no hemos salido tan fuerte como deberíamos ni lo suficientemente concentradas, pero lo hemos superado en el segundo cuarto gracias a la defensa y jugando como equipo. Lo importante era ganar y hemos ganado", resumió Ndour tras sumar la segunda victoria en el Mundial de Tenerife.

A nivel personal, la jugadora de Dakar se mostró satisfecha por su gran actuación. "Sigo mi camino, partido a partido, tratando de hacerlo lo mejor posible para ayudar cada vez que el equipo me necesita. Es un orgullo jugar en las Islas y estar haciendo un buen campeonato. Que me griten 'MVP' es un punto de motivación, me da fuerza para querer ir a más", sentenció.