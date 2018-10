Nicholls: "Incluso cuando las cosas van mal, estamos unidas y tiramos del carro todas juntas"

Publicado 30/09/2018 21:33:19 CET

La pívot española Laura Nicholls, que este domingo ha conseguido con la selección nacional la medalla de bronce en la Copa del Mundo de baloncesto tras ganar a Bélgica por 67-60, ha afirmado que ellas están "unidas" y tiran "del carro todas juntas" bajo cualquier circunstancia "incluso cuando las cosas van mal".

"Nos gusta sufrir, sabemos hacerlo. Como dije muchas veces en entrevistas antes del Mundial, nuestro secreto es que incluso cuando las cosas van mal, estamos unidas y tiramos del carro todas juntas. Ése ha sido el mayor reflejo en este Mundial", comentó Nicholls ante los micrófonos de Teledeporte.

"Muchas emociones, no solo por la medalla, sino por el esfuerzo que ha hecho el equipo. Muy emocionada porque sé que se lo merecen, que nos lo merecemos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado", dijo la cántabra después de conseguir ese bronce, sexta medalla consecutiva para la selección española.

Además, Nicholls confesó su motivación en momentos clave. "Siempre digo que tengo a alguien ahí arriba, que está conmigo; un ángel de la guarda que es mi abuela, que me dijo: 'Los vas a meter, así que no te preocupes'. Lo he notado, sé que es una tontería, pero bueno... no he tenido ninguna duda", concluyó en alusión a dos lanzamientos a la postre decisivos para el marcador.