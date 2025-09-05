Nico Laprovittola y Juan Núñez reciben el alta médica tras sus lesiones de rodilla

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bases del Barça Nico Laprovittola y Juan Núñez recibieron el alta médica este viernes de sus respectivas graves lesiones de rodilla, por lo que ya están disponibles para volver a jugar a las órdenes del técnico Joan Peñarroya, según informó este viernes el equipo.

De esta manera, los argentino y el español vuelven a la dinámica del equipo azulgrana después de perderse gran parte de la temporada pasada. Laprovittola, que llegó a Barcelona en 2021, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco externo de su rodilla derecha en un partido de Liga Endesa contra Baskonia el 20 de octubre. Tras operarse, fue baja durante el resto de la campaña.

Núñez, por su parte, solo pudo jugar 25 partidos en su primera temporada en el Barça, hasta que las molestias en su rodilla derecha le obligaron a parar tras la disputa de la Copa del Rey para realizarse una artroscopia el 11 de marzo. Ahora, tras estar medio año de baja, podrá volver a pisar una cancha de baloncesto junto a Laprovittola para jugar el partido amistoso contra el Paris Basketball francés de este sábado en Encamp (Andorra).