Nikola Mirotic, baja en el Valencia Basket por una lesión muscular

El jugador del Valencia Basket Nikola Mirotic. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador hispano-montenegrino del Valencia Basket Nikola Mirotic sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, después de notar un "pinchazo" que le impidió terminar el encuentro de Euroliga disputado este martes frente al Fenerbahçe turco, y es baja para enfrentarse al Barça este viernes también en la competición continental.

"El jugador de Valencia Basket Nikola Mirotic no pudo terminar el partido de Euroliga ante el Fenerbahçe tras notar un pinchazo en el muslo. Las pruebas de imagen a las que ha sido sometido el jugador han confirmado que sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda" informó este jueves el club en un comunicado.

Por ello, Mirotic se perderá los próximos compromisos de su equipo, entre ellos el más inmediato ante el Barça este viernes de Euroliga, y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución, que determinará cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.