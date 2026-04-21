Nowitzki ve "descontrolado" el sistema de ingresos en el baloncesto universitario de Estados Unidos

Archivo - El ex jugador de baloncesto alemán Dirk Nowitzki, durante un acto en Alemania. - Marius Becker/Dpa - Archivo

BERLÍN, 21 Abr. (dpa/EP) -

El ex jugador de baloncesto alemán Dirk Nowitzki, cuyo nombre será este lunes incorporado al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), ve "un poco descontrolado" el actual sistema de ingresos en el baloncesto universitario estadounidense.

"El NIL -'Name, Image and Likeness' (Nombre, Imagen y Semejanza, en español)- lo ha cambiado todo en el ámbito universitario y, con ello, también el panorama internacional del baloncesto juvenil", consideró la leyenda de los Dallas Mavericks, en relación al funcionamiento de los equipos de baloncesto de las universidades en Estados Unidos.

Este modelo, adoptado tras una sentencia judicial desde 2021, permite que los jugadores universitarios puedan ganar dinero pese a ser estudiantes, si bien no por su desempeño deportivo, sí a través de actividades de marketing y publicidad.

Los jóvenes que antes jugaban en universidades con la esperanza de conseguir un contrato profesional en la NBA o la Euroliga se han convertido así, de facto, en jugadores no profesionales que también obtienen grandes ingresos.

Nowitzki opinó que para los europeos, es una pena que "ahora, con 18 años, todos los talentos se vayan (a las universidades estadounidenses)". Sin embargo, también mostró comprensión hacia los jóvenes jugadores. "Si en Wurzburgo puedes ganar más o menos y, gracias al NIL, consigues 10 ó 20 veces más, está claro por qué se decantan los chicos", explicó al mencionar su propia ciudad natal, en el sur de Alemania.

Además, según Nowitzki, el traslado a Estados Unidos también tiene sentido para el desarrollo deportivo de los jugadores. "En la universidad hay programas muy, muy buenos, que cuentan con muchísimos recursos: los pabellones, las instalaciones de entrenamiento, los entrenadores. Lo tienen todo, por lo que allí uno puede desarrollarse muy bien", destacó.

El alemán comentó que los equipos universitarios en Estados Unidos son ya casi equipos profesionales. "Los jugadores saltan de una universidad a otra porque allí se paga un poco más", dijo. Aunque el ganador de la NBA en 2011 cree que se añadirán nuevas reglas a este modelo en los próximos años, como por ejemplo un hipotético tope salarial. "Por el momento, el sistema está todavía un poco descontrolado", zanjó.