La nueva Copa Campeones se jugará en Valencia, Manresa y Bilbao y con los 18 equipos acb

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La acb presentó este jueves su nueva Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual en la que participan los 18 equipos de la Liga Endesa y que se jugará en Valencia, Manresa (Barcelona) y Bilbao, con el objetivo de recalcar el papel de este deporte "como herramienta educativa".

El acto de presentación de esta nueva competición tuvo lugar en la Family Bankers Office del Banco Mediolanum en Madrid dentro de la firme apuesta por parte de la Fundación acb para reforzar su compromiso social para la inclusión. Contará con la participación de 18 equipos, cada uno en representación de cada uno de los clubes de la Liga Endesa

El presidente de la acb, Antonio Martín, agradeció a los equipos de la liga por "el apoyo y la reacción inmediata desde el principio para participar". "Dentro de las acciones que desarrolla la Fundación acb, esta es una de ellas y con la que llevamos trabajando más de un año. Sin el apoyo de los 18 equipos no sería posible hacer del baloncesto una herramienta educativa", señaló.

La competición se disputará en tres jornadas, con seis equipos en cada una de ellas. La primera tendrá como sede L'Alqueria del Basket en Valencia, que acogerá el debut del torneo los próximos 17 y 18 de enero. Manresa (Barcelona), en el mes de marzo, y Bilbao, en mayo, serán las dos ciudades donde se disputarán las siguientes dos jornadas.

"Este primer encuentro servirá para divertirnos y pasarlo bien haciendo lo que más nos gusta como es el baloncesto. Estamos agradecidos e ilusionados con este proyecto que dará la posibilidad de hacer una estructura a los jugadores y familiares para pasarlo bien", comentó Martín.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Mediolanum, Luca Bosisio, señaló "la cercanía" de la entidad bancaria con las personas. "Estar donde la gente necesita siempre ha sido la misión de este banco, por eso siempre hemos estado cerca del deporte, porque es una forma de estar juntos. Celebramos la Copa Campeones por las personas, esta también es la casa de la acb", afirmó.

"Antes de buscar un deporte, intentamos encontrar personas que compartían el alma de nuestra organización. Cuando me habló Antonio de esta iniciativa para personas que puedan realizar sus sueño, fue una maravilla y estamos encantados de formar parte", apuntó el CEO.

A continuación, llegó el turno de los patrocinadores. La responsable de Acción Social de Mediolanum, Montse Prats, aplaudió la iniciativa y destacó su importancia: "Debería haber más proyectos, vais a ser referentes para muchas personas". Mientras que el responsable de Patrocinios de Endesa, Ignacio Asensi, manifestó la "ilusión de poder acompañar". "Llevamos 15 años en el baloncesto apoyando proyectos sociales, queremos devolver todo lo que nos han dado en estos años", indicó.

Por su parte, la responsable de Marketing y Comunicación de Toyota, Rebeca Guillén, aseguró que "esto no es una competición cualquiera". "Es una forma de entender el deporte, la integración y la superación y eso es algo muy importante para la sociedad. La misión de nuestra compañía es ofrecer felicidad y no hay progreso si no ayudamos a mejorar la vida de las personas. No podíamos no participar en un proyecto como este", añadió.

Finalmente, la directora de Marketing de Pelayo, Emma Ruiz de Azcarate, explicó que "participar de la fundación y de la Copa Campeones es muy importante". "Para Pelayo las personas son las importantes y apoyando esta competición logramos seguir ampliando la dimensión del patrocinio", manifestó.

También los jugadores tomaron la palabra para mostrar sus sensaciones ante este nuevo reto que se les presenta. Subieron al escenario Jesús Gómez, del Joventut Badalona-Fedamar, Manuel Moreno, del Valencia Basket Aderes, Miquel Delaurens, del Atlas Lleida, y Jesús Gómez, del Coviran Granada; junto con el exjugador español Víctor Claver, campeón mundial en 2019 y tricampeón continental en 2009, 2011 y 2015.

"Representar a mi equipo es muy importante", consideró Gómez; mientras que Moreno destacó la importancia de este torneo. "Se compite más y a mí jugar me gusta mucho y disfruto mucho en la cancha, aunque se gane o se pierda", admitió.

"Es muy bonito jugar al baloncesto con mis compañeros. Es igual ganar o perder", remarcó Delaurens. "Esta competición es muy importante para que todos vean que las personas con discapacidad también sabemos jugar al baloncesto", sentenció Gómez.