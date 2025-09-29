El nuevo Barça quiere amargarle el debut al Hapoel Tel Aviv

Los nuevos fichajes del Barça de baloncesto para la temporada 2024/25 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este martes (18.00 horas) al Hapoel IBI Tel Aviv en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria), en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un debut al que los blaugranas llegan con muchas dudas después de cerrar la pretemporada con dos derrotas contra el Lleida (74-63) y el Joventut (80-81), necesitando ofrecer una mejor versión en este estreno europeo ante un equipo debutante en la competición pero con grandes aspiraciones.

La derrota del pasado viernes en Lleida demostró que el Barça, como ha reconocido Joan Peñarroya en la previa del partido, tiene muchas cosas que mejorar. Las cinco nuevas incorporaciones se encuentran en pleno proceso de adaptación y jugadores como Vesely o Laprovittola están lejos de su mejor versión después de haber regresado de sus respectivas lesiones de larga duración.

Tras no haber disputado la Supercopa Endesa por primera vez en ocho años, el Barça se estrenará en la temporada de manera oficial con un debut de primer nivel en la Euroliga. Lo hará contra el Hapoel IBI Tel Aviv, que se estrena en la competición tras haber ganado el curso pasado la EuroCup y que ha realizado fichajes de mucho nombre como el escolta serbio Vasilije Micic o el base estadounidense Elijah Bryant, entre otros.

Después de haber jugado las dos últimas temporadas en la NBA, el ganador de la competición con el Anadolu Efes en 2021 y 2022 es la gran estrella del equipo israelí, aunque estará acompañado por jugadores de primer nivel europeo como Daniel Oturu, Chris Jones, Antonio Blakeney o Bruno Caboclo. Todos ellos estarán dirigidos por el dos veces campeón Dimitrios Itoudis, formando una plantilla capaz de luchar por todo en su primera temporada.

El equipo de Joan Peñarroya también cuenta con incorporaciones importantes como la del ala-pívot georgiano Tornike Shengelia y la del alero estadounidense Will Clyburn, ambos procedentes de la Virtus de Bolonia, y que esperan ayudar al conjunto blaugrana a romper una sequía de dos años sin lograr ningún título, con la principal máxima competición europea como máximo deseo.

Porque ya son 15 años desde que el Barça logró su última Euroliga. El pasado curso se quedó a las puertas de lograr el pase a la 'Final Four' después de perder el quinto partido frente al AS Mónaco. Esta eliminación y la de cuartos de la Liga Endesa frente al Unicaja Baloncesto dejan al técnico egarense con la obligación de realizar una buena temporada en su último año de contrato.

Para ello, además de Shengelia y Clyburn, han llegado Miles Norris, Myles Cale y Juani Marcos, aunque este último es duda para el encuentro de este martes tras sufrir una torcedura de tobillo en el duelo frente al Lleida. El que es baja segura es el base español Juan Núñez, quien tendrá pasar de nuevo por quirófano para tratarse su lesión en la rodilla derecha, sufrida en el final de la temporada pasada, y que le dejarán fuera de combate en este inicio de curso.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

HAPOEL TEL AVIV: Bryant, Micic, Wainright, Ginat y Oturu -- posible quinteto titular-- Blakeney, Blayzer, Cohen, Jones, Ennis, Timor y Caboclo.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Laprovittola, Parra, Norris, Cale y Hernángomez y Fall.

--ÁRBITROS: Pukl, Hordov y Bissuel.

--PABELLÓN: Arena 8888 de Sofía.

--HORA: 18.00/Movistar+.