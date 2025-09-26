El nuevo Real Madrid se estrena ante un ilusionado La Laguna Tenerife

El conjunto madridista muestra su nuevo y renovado proyecto con Scariolo en la Supercopa ante el competitivo equipo liderado por Marcelinho

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El renovado Real Madrid de Sergio Scariolo debuta este sábado (21.00 horas) contra La Laguna Tenerife en las semifinales de la Supercopa Endesa, que se disputan en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, en las el conjunto tinerfeño buscará romper la hegemonía del madridista, que lleva siete finales consecutivas disputadas del torneo que abre la temporada.

Desde 2018, el primer título del curso en España había sido coto privado para el Real Madrid, que lo ganó seis veces seguidas, hasta que Unicaja cortó el año pasado esta espectacular racha, que se quedó en 13 triunfos. Esta campaña, el Real Madrid lo afronta con el reto de volver a sumar otra Supercopa más a las 10 que ya figuran en su palmarés, siendo el equipo más laureado.

El conjunto madridista tiene muchas caras nuevas, siendo la más destacada la del entrenador, con un Scariolo que vuelve a la dinámica de los clubes acb después de 10 años dirigiendo al combinado nacional. Su último equipo en España fue el Baskonia, en 2014, y ahora vuelve 23 años después a un Real Madrid que es el actual campeón de la Liga Endesa.

Sin embargo, el verano de cambios en el equipo blanco no se quedó solo en el banquillo, ya que esta Supercopa podría suponer el debut en partido oficial de los seis fichajes estivales: Trey Lyles, Chuma Okeke, Gabriele Procida, Théo Maledon, Izan Almansa y el exlagunero David Krämer.

El alero germano es el nombre propio del encuentro, ya que volverá a jugar contra el equipo que le valió para dar el salto al club madrileño, tras perderse el Eurobasket con Alemania por lesión. Con el conjunto aurinegro disputó 54 partidos y sus números llamaron la atención del Real Madrid para su nuevo proyecto.

El once veces campeón de Europa aprovechará sobre todo esta Supercopa para afinar su puesta a punto para la semana que viene donde ya tendrá doble jornada ante la Virtus y el Olympiacos en la Euroliga, la competición que será el verdadero termómetro.

La Laguna Tenerife, por su parte, es el equipo con menos experiencia en la competición, ya que solo la ha jugado las dos veces que su pabellón albergó el torneo. En ambas citas, tanto en 2020 como en 2021, fueron además apeados en esta misma fase por los madridistas. Por ello, afrontan la Supercopa con la ilusión de sumar la primera a su palmarés. Este verano han incorporado a Wesley Van Beck, Héctor Alderete, Rokas Giedraitis y Dylan Bordón.

Esta falta de experiencia en la Supercopa, curiosamente, contrasta con el hecho de que tengan al jugador más veterano de toda la acb, un Marcelinho Huertas que disputará su séptima temporada en las islas a sus 42 años y que ha jugado nueve ediciones de esta competición, con un título en sus vitrinas.

El entrenador vasco Txus Vidorreta ha llevado a los laguneros a los mayores éxitos de su historia, conquistando dos veces la Basketball Champions League, en 2017 y 2022, y las dos mejores clasificaciones del equipo en Liga Endesa también son con él desde el banquillo, en 2021 y 2025. Además, el bilbaíno ya sabe lo que es ganar la Supercopa, tras levantar el título con el Valencia Basket en 2017.

El equipo canario tiene la baja del pívot Fran Guerra, y se han recuperado a última hora Aaron Doornekamp y Wesley Van Beck; mientras que en el Real Madrid han vuelto a entrenar Gabriel Deck, Théo Maledon, Mario Hezonja y Alberto Abalde, por lo que también estarán a disposicíon para el partido para un Scariolo que deberá hacer descartes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Feliz, Kramer, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Maledon, Procida, Hezonja, Abalde, Deck, Lyles, Almansa, Garuba y Fernando.

LA LAGUNA TENERIFE: Marcelinho, Fitipaldo, Scrubb, Doornekamp y Shermadini --posible quinteto inicial--; Costa, Bordón, Fernández, Van Beck, Sastre, Giedraitis, Alderete, Abromaitis y Kostadinov.

--PABELLÓN: Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

--HORA: 21.00/DAZN.