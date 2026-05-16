Ömer Yurtseven refuerza el juego interior del Real Madrid hasta final de temporada

Archivo - Omer Yurtseven con el Panathinaikos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot turco Ömer Yurtseven jugará en el Real Madrid hasta final de temporada, tras acabar el curso con Golden State Warriors en la NBA, ha anunciado el club blanco, aunque solo podrá disputar la Liga Endesa y no podrá jugar la Euroliga.

"El Real Madrid CF ha alcanzado un acuerdo con Ömer Yurtseven, por el que el pívot queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2026", confirmó en un comunicado la entidad madridista.

Internacional con Turquía, Yurtseven, de 27 años y 2,13 metros, llega al equipo para suplir en parte las bajas de Edy Tavares y Alex Len, que habían dejado a los de Sergio Scariolo con Usman Garuba e Izan Almansa como únicos efectivos en el juego interior.

Yurtseven ganó la medalla de plata en el Eurobasket de 2025. Durante su trayectoria en la NBA, ha jugado en Miami Heat (2021-2023), Utah Jazz (2023-2024) y Golden State Warriors (2026). En Europa, militó en el Fenerbahçe (2013-16) y en el Panathinaikos (2024-26).