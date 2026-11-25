Archivo - Oriol Paulí, en un entrenamiento con la selección española en el Palacio Multiusos de Guadalajara. - ALBERTO NEVADO / FEB - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de baloncesto y del iLERNA Lleida Oriol Paulí asegura que el seleccionador Chus Mateo "es muy personal y muy cercano" con el grupo, por lo que da "mucha confianza y bastante libertad" a la hora de jugar, al mismo tiempo que defiende que hay que sacar "más que nunca" el "espíritu" de 'La Familia' en esta 'ventana' clave de clasificación para el Mundial de 2027 ante Montenegro y Grecia.

"Está siendo un año muy complicado a nivel de club, estamos perdiendo mucho, ahora llevamos ocho derrotas seguidas y cuesta, cada semana cuesta. Y cuando recibes la llamada de la selección, de Chus, es un poco de confianza al trabajo que estás haciendo en tu club, en el día a día y, sobre todo, también de un poco de ver otras cosas, desconectar un poco del día a día del club y ver a gente que durante el año no nos podemos ver", dijo Paulí en una entrevista a Europa Press tras un entrenamiento en Guadalajara.

El alero completó este fin de semana su mejor partido de la temporada con el Lleida, gracias a sus 23 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, y ahora vuelve a una 'ventana' con la selección, pero "no cuesta cambiar el chip porque es baloncesto". "Sí que cuesta un poco a nivel de conceptos, más que de competitividad, porque todos competimos, todos jugamos muchos partidos durante el año y ya estamos preparados para esto. Es más a nivel táctico, de jugar con otros compañeros, de conocernos, tenemos muy pocos días", explicó.

"Ya hace años que pasa esto en las 'ventanas', cada vez estamos más acostumbrados con eso de que a mitad de temporada te toca venir aquí con la selección y estamos preparados. Van a ser dos partidos de mucha importancia para la clasificación", agregó sobre los duelos ante Montenegro, este jueves en Podgorica, y Grecia, el domingo en Santiago.

Para estos partidos, hay jugadores de Euroliga que podrán estar disponibles para el duelo ante Montenegro como los del Barça y el Valencia Basket, y otros, los de Real Madrid y Santi Yusta, del Efes, que sólo lo estarán para el domingo. "Hay jugadores que no podrán ni preparar nada, llegarán y jugarán, pero lo que tenemos que hacer los que estamos desde el primer día es intentar acompañarles, ayudarles, para hacer el mejor baloncesto posible", remarcó.

"Es ahí donde entra el espíritu de 'La Familia' más que nunca, y se demuestra en muchas circunstancias y situaciones. Ahora han venido jugadores que no habían estado nunca en la selección y el logo de 'La Familia' representa eso, ayudar a los nuevos a que se adapten lo más rápido posible, pero también significa adaptarse a todas las situaciones y ahora nos viene una situación difícil. 'La Familia' significa estar unidos y ayudarnos", comentó.

"AHORA LOS VETERANOS SOMOS MENOS CABRONES"

Es entonces cuando también debe entrar la mano del técnico, un Chus Mateo "muy personal, muy cercano", que "te da mucha confianza desde el primer día". "Es un entrenador que da bastante libertad a la hora de jugar. Llevamos años ya jugando juntos, nos conocemos muy bien y también él lo sabe y nos da un poco de margen. Y a la vez también nos hace ser conscientes de la importancia que tienen estos partidos y la clasificación al Mundial, que hay que estar a lo que hay que estar", apuntó.

Y su rol en el equipo es el de "dar la experiencia de llevar muchas 'ventanas', muchos partidos". "Parece que no, pero recuerdo la primera de todas, que encima se jugó en Montenegro, y también había mucha presión, mucha expectativa, como puede haber ahora", recordó.

"Intento transmitir lo que en aquel momento nos ayudó a los compañeros de ahora, intento hacer equipo, durante las 2 horas del entrenamiento estar a lo que hay que estar, pero luego formar grupo, con esa cohesión fuera de la pista, en eso intento ser de los mejores. Y Chus siempre me pide mi intensidad, mi energía, dar mucho atrás para poder correr hacia delante, dar ritmo al equipo y ser yo", añadió.

Aunque el Paulí actual, de 32 años, tiene "un poco más de pausa". "El Oriol de hace 10 años era un jugador muy enérgico, capaz de hacer muchas cosas bien, pero también de acumular muchos errores por culpa de de esa intensidad y esa energía. Ahora sé leer más el baloncesto, sé leer más cómo van los partidos desde la experiencia. Tengo un mejor tiro exterior, más confianza en mí mismo, pero ojalá pudiera recuperar un poco las piernas de ese Oriol de hace 10 años que la machacaba muy fácil y ahora cada vez me cuesta más", analizó el alero.

Porque la entrada en el máximo nivel antes "quizá era más progresiva" para los más jóvenes. "Para llegar a la absoluta tenías que haber hecho muchas cosas, haber derribado la puerta 25 veces, porque los jugadores que había en aquel momento eran jugadores de un nivel altísimo, que no paraban de ganar, era muy difícil entrar en ese grupo", admite el jugador del iLERNA Lleida.

"Y ahora quizá hay una 'ventana' en la que los jugadores jóvenes lo aprovechan muy bien, vienen con mucha fuerza, muestran el talento que tienen y son otros tiempos. Yo recuerdo cuando empecé, en la primera 'ventana' los veteranos eran Fran Vázquez y Sergi Vidal, y ahora los veteranos somos diferentes, somos menos cabrones y creo que eso también a los jóvenes les puede venir mejor, les ayuda a estar cómodos y a estar libres en la pista y se refleja en que cada vez jugadores más jóvenes son capaces de despuntar", reflexionó.

Finalmente, Paulí espera un "ambiente hostil" en "un campo muy difícil" ante Montenegro. "Como dice Chus, estarán fumando, habrá humo y será un ambiente complicado", bromeó. "Y el partido de Grecia va a ser un partido muy chulo de jugar, va a haber un nivel alto de baloncesto, hay ganas de revancha, la última vez se compitió bien, hubo alguna polémica, pero nos tenemos que centrar en Montenegro primero, ganar ese primer partido, que seguro nos dará mucha confianza para afrontar el segundo", concluyó.