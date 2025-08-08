Otro lanzamiento de dildo interrumpe un partido de la WNBA

Anónimos en redes apuntan a la comunidad cripto 'Green Dildo Coin' como artífices

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 8 Ago. (dpa/EP) -

Un nuevo dildo (juguete sexual) fue arrojado a la cancha durante un partido de la WNBA este jueves, en el que es por lo menos la cuarta vez que esto sucede en los últimos días, en lo que se está convirtiendo en un problema para la liga femenina de baloncesto que podría tener detrás a una comunidad de criptomonedas.

Un juguete sexual cayó en la cancha del Wintrust Arena en Chicago, en los últimos segundos de la derrota de las Chicago Sky por 86-65 a manos de las visitantes Atlanta Dream.

Desde el 29 de julio, también se han lanzado consoladores a la cancha en Atlanta, Chicago y Los Ángeles. Hasta el momento, dos hombres han sido detenidos en los estados de Georgia y Arizona en relación con las acrobacias, según informan los medios de comunicación estadounidenses citando a la policía.

Se les acusa de alteración del orden público, allanamiento de morada, indecencia pública y exhibicionismo, informan los medios estadounidenses. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a multas o penas de prisión.

Según varios medios, entre ellos ESPN, el lanzamiento de estos juguetes sexuales durantes los partidos de la WNBA podrían ser una campaña coordinada de la comunidad 'memecoin' de nombre 'Green Dildo Coin'.

La WNBA ha condenado enérgicamente los incidentes en un comunicado y ha amenazado con prohibiciones. Jugadoras y entrenadores de la liga estadounidense han criticado los incidentes.

"Todo el mundo intenta que la WNBA no sea una broma y que se tome en serio, y entonces pasa esto", dijo en su podcast Sophie Cunningham, de las Indiana Fever, que estuvo a punto de ser golpeada por un consolador mientras estaba en la cancha en Los Ángeles. "Me digo: '¿Cómo van a tomarnos en serio alguna vez?", se preguntó.