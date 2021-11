Pablo Laso: "Aquí están enseñados para ganar, si no, no valen para el Real Madrid"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, tiene claro que hay jugadores como Luka Doncic o Usman Garuba que "pueden competir antes a un primer nivel", pero que los jugadores que llegan al club están "enseñados para ganar y si no, no valen" para el conjunto madridista.

"Creo que hay jugadores como Doncic, que es buenísimo, que se saltaba pasos. Nosotros valoramos eso, jugadores que pueden competir antes a un primer nivel y Garuba es un ejemplo clarísimo. Y hay otros que necesitan tiempo y que igual no lo tienen para llegar a jugar en el Real Madrid. Aquí están enseñados para ganar, si no, no valen para el Real Madrid", señala Laso en el espacio 'The Coaching Experience' de DAZN.

El vitoriano advierte que "al jugador no hay que mentirle para que entienda y valore lo que significa el Real Madrid". "Nosotros tenemos una base de lo que queremos, que explicamos y no engañamos. No puedes decirle que no pasa nada si gana el equipo de fútbol. No, esto es el Real Madrid, el equipo de baloncesto, aquí la gente quiere que ganemos", subraya.

Preguntado por el estilo de juego, el técnico madridista reconoce que le gustan "los partidos abiertos, con rigor táctico pero también con improvisación y calidad de los jugadores". "En cualquier competición veo partidos buenos y malos, hasta en el Real Madrid veo partidos malos", apunta.

Laso, base en su época de jugador, no cree que se esté perdiendo en esa posición la calidad de "director" en virtud de otros aspectos. "Es muy importante. Probablemente los entrenadores siempre pensemos en un

base que te lleve bien el equipo y no piensas lo primero en que vaya a meter puntos", afirma.

"Pero creo que ha habido un cambio muy importante para los bases, en el que ahora se ven obligados a anotar, porque han quitado seis segundos de posesión y tienes que hacer todo más rápido y te obliga a generar algo pronto. Por eso el base organizador se ve cada vez menos", razona.

El preparador del Real Madrid tampoco esconde que no le importaría cambiar las dimensiones de la cancha. "Yo la alargaría y ensancharía, pero si tuviera que decir qué es más importante, diría que ensancharla porque da una sensación de más liberación del jugador para generar más

espacios, aunque creo que alargar también podría hacer que hubiera más transiciones y más carreras", opina.

Finalmente, Pablo Laso habla sobre la necesidad actual de tener plantillas largas por "el calendario". "Son de 17 jugadores y al final tienes que gestionar eso, pero los jugadores también lo han entendido", admite.