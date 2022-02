Pablo Laso: "Breogán es una final y el que no esté preparado no jugará"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, reconoció que la Copa del Rey "es un título muy exigente" de ganar y por ello tiene claro que sólo piensa en su duelo de cuartos de final de este jueves ante el Río Breogán, "una final" que no jugará "el que no esté preparado" a nivel físico y mental.

"La Copa siempre es un torneo que personalmente me gusta mucho y que es muy atractivo. Si hablas a nivel europeo todo el mundo habla de él y se juntan los ocho mejores en una ciudad con un gran ambiente de baloncesto. Es un título muy exigente para los equipos y desde crío siempre me pareció una competición muy atractiva por el momento de la temporada, con gente que llega mejor, otra peor, pero es un título y le doy mucha importancia a entenderla", expresó Laso este miércoles en rueda de prensa.

El vitoriano recordó que el torneo "es una fiesta" porque además de que se pueden ver "grandes partidos" acuden a la ciudad "aficionados de todos los equipos. "Es especial, es un gran evento y siempre le doy ese valor", reiteró.

El técnico madridista indicó que su equipo llega a la cita con tanto las piernas como la cabeza "cargadas". "Es el primer año que llegamos en esta situación. Todos vamos a 'salto de mata' por la situación de los últimos dos meses y nosotros hemos tenido un calendario con siete u ocho partidos en 20 días con viajes, partidos muy exigentes a nivel físico y esto me preocupa, pero el aspecto mental. Ambos son muy importantes que el equipo los tenga claro, mañana daremos el máximo", advirtió.

En este sentido, tiró de la NBA para referirse al estado físico de Gaby Deck, Jeffery Taylor y Rudy Fernández. "Están en 'Game Time Decision'", señaló con una sonrisa. "Vamos a esperar, pero si preguntas a los tres te dicen que jugarían, pero tengo otros problemas como Abalde con una sobrecarga en la espalda, a Hanga con el isquio, Llull... Espero que estén disponibles, pero no voy a correr riesgos porque quieran jugar, tengo que pensar lo mejor para el equipo y para su estado", advirtió.

De todos modos, dejó claro que sólo piensa en este jueves. "Sería absurdo proteger a un jugador pensando en el partido siguiente. Mañana es una final, lo preparo como una final, y hay que ir a 'muerte'. El que no esté preparado no jugará", asevero Laso al que la lesión de Carlos Alocén le obliga, por normativa, a elegir correctamente la normativa porque debe poner cuatro jugadores de formación, entre los que estaba el base, y dos americanos.

El entrenador del Real Madrid también aclaró que no ha dedicado "estos tres días" a preparar la Copa porque eso "empieza mucho antes". "Este año ha costado más, pero el equipo se ha recuperado bien y en Málaga el domingo estuvo muy sólido. Ellos jugaron con mucha energía y fuimos capaces de mantenernos en el partido en el primer tiempo, y el segundo fue muy bueno. El lunes tocó descansar y no ha sido momento de 'matarles' a entrenar si no de ir afinando cosas y recuperar poco a poco a la gente", puntualizó.

"BREOGÁN SIGUE JUGANDO MÁS O MENOS IGUAL QUE CON OLMOS"

Sobre su primer rival, el Río Breogán, cree que no se ha visto "un gran cambio" tras la marcha de Paco Olmos y la llegada de Veljko Mrsic. "No es un crítica, es hablar bien de los dos. Paco hizo un gran trabajo y Veljko ha sabido mantener situaciones. El equipo sigue jugando más o menos igual", opinó.

"Mahalbasic les genera mucho, tiene buenos tirados a su alrededor con Lukovic y Cruz, Sako les da mucha energía y por fuera están Musa y Bell-Haynes o un jugador muy importante como Kalinovski, del que no se habla mucho y tiene casi un 50 por ciento en triple. Tiene gente que tiene muy claro su rol y su nivel. Musa lleva una temporada impresionante y tiene muchos puntos en las manos, es un porcentaje alto del equipo, pero no sé decir que si mete cero puntos ganaremos y que si mete 50 perderemos porque no creo en situaciones de un jugador decisivo, sería menospreciar al resto", añadió sobre el jugador bosnio.

Laso no olvida su última Copa del Rey en Granada en 1995. "Claro que me acuerdo, ganó Baskonia y yo fui el MVP", aseguró sonriente. "Para nosotros aquel momento se vivió de manera especial porque era el primer título, que era lo que nos faltaba. Ganamos al Joventut, que era el actual campeón de Europa, al Real Madrid que tenía un 'equipazo' con Sabonis y al Zaragoza en la final. Tengo grandes recuerdos y me alegro que se recupere para la Copa ciudades que lo merecen pese a no tener equipo en ACB porque Granada es una ciudad de baloncesto", remarcó.

Finalmente, confirmó que no ha pensado en si ficharán un relevo para el lesionado Carlos Alocén. "Ahora mismo todo ha sido muy rápido y no me lo o planteo, pero el club siempre está en el mercado. Tenemos a Heurtel, Williams-Goss y Núñez, más las apariciones de Llull y Abalde, así que no es un panorama para decir que necesitamos un jugador ahí. Es una lesión jodida porque es chaval excepcional y con una malísima suerte este año. Da muchas cosas y tenemos que adaptarnos a otros jugadores que te dan algo diferente", sentenció.