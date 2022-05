Pablo Laso: "Hemos llegado en un buen momento físico y mental"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró "feliz" por estar en la final de la Euroliga, que jugarán este sábado contra el Anadolu Efes, tras una larga y complicada temporada en la que nunca dudó de su equipo, para llegar "en buen momento físico y mental" a la opción de levantar la undécima corona para el club.

"Nunca he dudado del equipo. Hemos tenido problemas, por supuesto. Es una temporada muy larga. Me hubiera gustado tener a todos bien pero nada en la vida es fácil ni como tú quieres que sea. Ahora estamos aquí, en una gran posición y estoy feliz. No hablo del pasado porque ya ha sido. Estamos aquí", apuntó en rueda de prensa.

El técnico vasco afirmó en la previa a la final que no podrá contar con Nigel Williams-Goss, su base titular, lesionado en el primer minuto de la semifinal contra el Barça. "Perder a Nigel en el inicio del partido fue difícil, pero otros jugadores dieron un paso al frente para cubrir esa posición. Siempre duele perder a un jugador importante y no podrá estar en la final", apuntó, lamentando la mala suerte del jugador y una sensible baja.

Laso, que no descartó contar con un Thomas Heurtel fuera de la rotación el último mes, explicó que la alegría de llegar a la final a costa del Barça tiene que quedar atrás pensando en el Efes. "Si mis jugadores no entienden que solo ganaron un partido ayer y que hay que jugar otro mañana, les diré que son estúpidos", dijo.

"Me han hablado del legado y la tradición de lo que significa el Real Madrid. Es un equipo histórico. Como entrenador me siento muy orgulloso de que esa historia se escriba cada día, no un día. Tengo la suerte de entrenar a grandes jugadores pero esa historia es la que nos empuja a ser mejores", añadió.

El técnico de los blancos se refirió al gen competitivo de su equipo y a su forma de entender el juego. "La gente que está detrás nuestra quiere ganar pero se siente más orgullosa de cómo trabaja su equipo y de lo que transmite y eso es algo que a mí me enorgullece y nos empuja hacer las cosas mejor. Tengo la suerte de estar en un gran club, de estar en un gran equipo y tener grandes jugadores bajo mi responsabilidad", apuntó.

"No tengo una fórmula mágica. Creo en el trabajo del equipo, que hay que entender cada situación, cosas en septiembre pueden ser útiles más adelante, en un partido importante o en una final. Creo en la evolución del equipo. Estos partidos son fáciles para el entrenador, no hace falta motivar. Tenemos que entender lo que queremos transmitir", añadió.

Laso instó a recuperar piernas y preparar la final contra un Efes que es mucho más que Larkin y Micic. "Lo primero es recuperarnos del esfuerzo de ayer. Es normal en una Final Four. Tenemos que ver cómo está el equipo hoy y cambiar rápidamente el chip, porque juegas contra un rival diferente. Al equipo lo veo bien. No hoy, lo veo bien trabajando toda la temporada. Hemos llegado en un buen momento físico y mental", afirmó.

"El Efes es un gran equipo más allá de las individualidades. Estamos de acuerdo en que Micic y Larkin son diferenciales. Si les pongo dos defensores a cada uno, son tan buenos que van a encontrar a otro. El año pasado en el quinto partido del playoff el mejor jugador de ellos fue Singleton y el triple importante lo metió Simon. Son de los mejores jugadores de la Euroliga pero lo que les hace buenos es la atención que generan", terminó.