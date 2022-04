Pablo Laso, sobre Heurtel y Thompkins: "Nunca he apartado a nadie"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, insistió este martes en que "nunca" ha "apartado a nadie", preguntado por la situación de Thomas Heurtel y Trey Thompkins, afirmando que ·cuenta con todos" para el primer partido del 'playoff' ante Maccabi, un duelo que llega en el "momento más complicado de la temporada".

"Yo nunca he apartado a nadie, que quede claro. Definitivamente no jugaron los partidos anteriores, no sé si jugarán mañana", sentenció Laso en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Maccabi de este miércoles (21.00 horas), sobre Thomas Heurtel y Trey Thompkins, que estaban entrenando aparte por decisión del técnico, pero ya han regresado a la dinámica del grupo.

El entrenador madridista dejó claro después de caer ante el Bayern (88-97) en la Euroliga hace 10 días que ninguno de los dos volvería a vestir de blanco bajo sus órdenes. "Lo de Heurtel y Trey es decisión mía. Considero que los 13 jugadores restantes pueden sacar lo mejor de ellos de aquí al final de temporada y vamos a ser el equipo que queremos ser", dijo. "La decisión es definitiva", sentenció el 9 de abril.

"Cuento con todos menos con Gaby Deck que ha dado positivo. No se os escapa nada, son jugadores del equipo y entrenan con el equipo. Mañana decidiremos quien juega. No han estado apartados. Ha habido varios jugadores que no han venido a los partidos y no han viajado independientemente de su situación. El hecho de que les vierais no cambia nada, nunca han estado fuera, han entrenado aparte", reiteró.

Además, de la baja de Deck por coronavirus, Laso espera que Jeff Taylor, que sufrió un golpe en Bilbao, "esté disponible", tras volver a los entrenamientos con el grupo esta mañana. "Adam Hanga tuvo una sobrecarga el sábado, no le forzamos el domingo y se ha entrenado normal", añadió.

"Es el momento más complicado de la temporada, se juntan muchos partidos, y el 'playoff' con uno de los mejores equipos. Es un momento exigente y el equipo lo sabe. Estoy tranquilo y somos conscientes de la situación que tenemos. Sabemos de la dificultad que entraña pasar este 'playoff'. La ventaja de campo esperas mantenerla antes del partido", analizó Laso.

"ESTOY TRANQUILO Y MUY MOTIVADO"

El técnico pidió además el apoyo del público, seguro de que el feudo blanco "va a responder", en un duelo ante un equipo "muy físico" y con "ritmo muy alto". "Ganar en casa significa hacer un buen partido, defender a jugadores muy creativos. Es un equipo que tiene ese tirón y lo ves durante los partidos", destacó.

"No sé si es el mejor Maccabi. Han logrado la mejor sensación de equipo en las últimas semanas. Llegan en un gran momento de forma, sobre todo a nivel ofensivo, con mucha confianza, muy liberados. Considero al Maccabi un equipo muy peligroso. Ganó en el Palau con una exhibición ofensiva. Pero nosotros competimos muy bien allí contra ellos, dominamos muchos aspectos del juego", indicó sobre el rival un Laso "muy motivado".

El técnico abordó el aspecto motivacional, que será "más fácil" de encarar, porque el equipo es "muy consciente" de que está en el 'playoff'. "La fuerza mental es probablemente lo más difícil de entrenar. Pero tengo mucha confianza en el equipo, veo al equipo que es capaz de jugar muy bien a baloncesto e intentamos ayudarles a que vean que las situaciones las hacemos bien o podemos hacerlas mejor. Estoy muy tranquilo, porque todos saben la importancia que tiene el 'playoff'", expresó.

Finalmente, Laso recordó su primer 'playoff' como entrenador blanco, precisamente ante Maccabi. "Probablemente tenga menos pelo", bromeó. "Ha pasado mucho tiempo, pero en el aspecto motivacional o el aspecto de lo que te juegas son grandes equipos. Estoy muy motivado", concluyó.