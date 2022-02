Pablo Laso: "No podemos jugar todos los días al 100% física y mentalmente"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró este martes que "no es fácil" combinar descanso y entrenamientos con el calendario actual, por lo que apuntó que no se pueden jugar todos los encuentros "al 100% física y mentalmente", al mismo tiempo que confirmó que toda la plantilla está disponible para el partido ante Olympiacos, con la excepción de Adam Hanga, que tiene molestias musculares.

"A los coches hay que echarles gasolina y para el equipo esa gasolina es descansar y entrenar, lo aceptamos, combinar eso con este calendario no es fácil. Empezamos una semana muy exigente, debemos vigilar mucho el aspecto físico, no vas a poder jugar todos los días al 100% física y mentalmente", explicó Laso en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles (20.45) frente a Olympiacos correspondiente a la jornada 24 de Euroliga.

El técnico insistió en que el aspecto físico es "muy importante" a estas alturas de temporada, por lo que trabajan para que "ese esfuerzo físico sea el máximo". "Es algo que tenemos muy claro. El aspecto físico es muy importante, y hace que mecanismos del juego no te salgan, vas perdiendo automatismos que generas entrenando. Es importante mantener durante al temporada una idea de juego", explicó.

"VEO BIEN AL EQUIPO, MI ASPIRACIÓN ES QUE CADA DÍA ESTÉ MEJOR"

"Veo bien al equipo. Podemos jugar mejor o peor, pero al equipo le veo bien, estoy tranquilo. Hay días en los que no jugamos perfecto ni bien, pero le veo bien, vamos a hacer un buen partido, estoy convencido. Mi aspiración es que cada día el equipo esté mejor. Contra Kazán hicimos muy buen partido, movimos mejor el balón, con acierto exterior. ¿Ese mismo equipo es malísimo el viernes? No. Se le debe valorar por una trayectoria, no por un partido", añadió.

Para este encuentro de competición europea, Laso tiene a toda su plantilla disponible, salvo Adam Hanga. "Williams-Goss está disponible, ha dado negativo y ha podido entrenar. A Adam le quedan unos días, no es nada grave, ojalá pueda jugar el viernes, pero debemos tener cuidado para que la lesión no vaya a más. Es una pequeña contractura muscular, es cuestión de días, sería absurdo forzarle", confirmó.

Tampoco estará Tristan Vukcevic, traspasado KK Partizan. "Vukcevic necesita tiempo, me alegro mucho de que pueda demostrar su calidad, tengo palabras buenas, nos ha ayudado muchísimo en estos años. Ha preguntado por él media Europa, eso es que hemos hecho muy bien nuestro trabajo. Culpa mía por no ponerle, pero tengo que jugar para ganar y elijo a los que más me ayudan a ganar. Es un gran jugador, va a crecer muchísimo, es un 'win-win' para todos, le deseo la mayor de las suertes", señaló Laso sobre el canterano.

Por otro lado, el entrenador madridista abordó la "obligada y difícil" gestión de una plantilla compuesta por 16 jugadores, con la nueva incorporación de Gaby Deck. "Debo gestionar la plantilla para el bien del equipo, para que todo el mundo este preparado para dar lo mejor. Veo bien a Gaby, pero le falta ritmo de juego, volverse a sentir importante, estoy muy tranquilo. Para él va todo muy rápido, ahora tiene un protagonismo que vamos a ver cómo responde, no solo a nivel mental sino físico", analizó.

Finalmente, Laso describió al Olympiacos, próximo rival en Euroliga, como un equipo "muy bien construido". "Han jugado a buen nivel en el inicio de la Euroliga, y ahora está sufriendo los rigores de la competición, con gente lesionada, con COVID, le pueden estar haciendo un poco más dudoso. Siempre espero al mejor Olympiacos mañana, le tengo mucho respeto", concluyó.