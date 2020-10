Pablo Laso: "Es una situación extraña, intento centrarme en el día a día"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, calificó de "extraña" la situación que atraviesa la Euroliga por culpa del coronavirus y que afectó al Khimki este miércoles, que jugó con ocho jugadores este miércoles en la victoria blanca (94-85), un panorama complicado que supera pensando en el "día a día".

"Nuestra primera victoria, era un partido extraño. En los tres primeros cuartos hemos dejado solucionado el partido. Los dos equipos hemos estado acertados, pero con la sensación de tener ventaja en el marcador y manejarla correctamente. Hay que pasar página porque en menos de 48 horas tenemos un nuevo partido, luego el calendario que nos toca ahora que es muy exigente", dijo en rueda de prensa después del triunfo ante los rusos.

El preparador de los blancos fue preguntado por la situación de los rusos, que por bajas por coronavirus apenas pudo juntar los ocho jugadores obligados. Además, la Euroliga anunció esta misma tarde que se plantea cambiar la norma y no dar por perdido los encuentros a los equipos que no se presenten, como ya ha ocurrido, por contagios de la COVID-19.

"El partido era extraño, faltaban muchos jugadores en el otro equipo y algunas situaciones de concentración nos faltaba un poco esa chispa en el aspecto defensivo sobre todo. Prefiero no entrar mucho en eso. La competición pasa por el día a día. Estamos en una situación especial e intento que mi equipo esté preparado cada día. No creo que sea momento de valorar soluciones en cuanto a la competición. Estamos en octubre y lo que me preocupa es que sigamos creciendo como equipo", apuntó.

"Es una situación extraña para mí y para todos. Si no la aceptara me estaría fustigando. Es una situación especial para todos, intento centrarme en el día a día, en el trabajo del equipo. Tenemos suficientes dificultades en el día a día como para pensar más allá. Desde el momento en el que no hay público esto ya es extraño. Todos estamos viviendo una situación especial y ojalá cuanto antes veamos los campos llenos y volvamos a una normalidad que todos echamos de menos", añadió.

Por otro lado, Laso celebró la buena actuación de Llull y Laprovittola. "Los dos han tenido mucho acierto en el tiro. Les hemos sabido encontrar. Llull ha hecho un trabajo muy bueno defensivo. Era un partido que se podía abrir mucho en ataque por la situación de ellos y hemos anotado con buenos porcentajes y moviendo bien el balón", comentó.

"Debemos mejorar en ataque pero hay que valorar que son partidos diferentes. Valencia y Baskonia hicieron partidos muy serios y nosotros no respondimos al mejor nivel. Ofensivamente hemos estado mejor que en los partidos anteriores", añadió, satisfecho con la primera victoria continental en la tercera jornada.