Pablo Laso: "Tengo la sensación que nos ha faltado calidad ofensiva en momentos claves"

GRANADA, 20 (del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa)

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, felicitó a su equipo por hacer "muy buen trabajo" en la final de la Copa del Rey pese a la derrota ante el Barça y aseguró que no podía estar "descontento", aunque sí admitió que les faltó "calidad ofensiva en momentos claves".

"Felicitar al Barça por victoria. Ha sido un partido en el que creo que hemos hecho un muy buen trabajo en líneas generales, pero donde tengo la sensación que nos ha faltado calidad ofensiva en momentos claves", expresó Laso en rueda de prensa tras la final.

El vitoriano lamentó que fallasen "canastas fáciles, tiros abiertos, incluso con ventaja en el marcador, y también la última penetración de Gaby Deck". "Durante el partido nos ha faltado ese acierto, pero hay que darle crédito al equipo, llegábamos con muchos jugadores justos físicamente y lo ha dado todo, me siento orgulloso de ellos", apuntó.

"Para mí, cada partido, independientemente la victoria o la derrota, es diferente, pero hemos estado bien en aspectos del juego que para nosotros son importantes como la defensa y el rebote. Nos ha faltado el acierto en momentos claves, pero no me voy descontento, no puedo estarlo", añadió el preparador madridista.

Este cree que mirando los cuartos fue "un partido de más a menos" de su equipo y de "probablemente de menos a más" de los de Sarunas Jasikevicius, pero no tuvo "la sensación" de que se les hiciese largo. "Hemos tenido balón para empatar a falta de segundos. Lo que sí tenía claro es que no ganaríamos fácil ni que se rompería, que sería un partido de jugada a jugada y de acción a acción", subrayó.

Laso reiteró que su equipo estuvo "defensivamente muy bien" y que el "único momento" donde su rival pudo funcionar fue "en dos acciones consecutivas de Jokubaitis", aunque no escondió que los 59 puntos anotados eran "poco" para ello. "Hemos tenido poco acierto y poca carrera, quizá pagamos el esfuerzo del trabajo defensivo, pero se decide en las jugadas finales y tuvimos menos acierto que ellos", indicó, resaltando que tanto Tavares como Poirier hicieron "un gran trabajo defensiva y ofensivamente".

Finalmente, mostró su pesar por los problemas físicos de estos días, que en la final tuvieron como protagonista a Adam Hanga. "En la última semana hemos perdido a un jugador para toda la temporada (Alocén), a otro para dos o tres semanas (Causeur) y tenemos que lo que es de Hanga. Le haremos pruebas este lunes y esperemos que sólo sea un golpe, en principio no podía volver al partido", sentenció.